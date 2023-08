Qué dijo Benjamín Vicuña de las declaraciones de Pampita y el supuesto affaire con Natalia Oreiro

Pampita sostuvo que solo existía una actriz en el medio con la que no trabajaría. «No tuvo empatía de mujer a mujer«, había declarado la modelo en LAM y eso reavivó viejos rumores.

Entre tantas especulaciones, el periodista Ángel de Brito fue quien confirmó que Pampita apuntó directamente a Natalia Oreiro. La uruguaya protagonizó Entre Caníbales en Telefe con Benjamín Vicuña en 2015 y entre ellos, se sospecha, hubo un breve amorío.

Así, entre tantas especulaciones, el propio Vicuña rompió el silencio y se refirió al tema. «Me parece demasiado egoísta y autorreferente pensar que es por mí. Tuve un capítulo muy importante con cuatro hijos pero ella tiene una vida antes y después. Yo no me puedo hacer cargo», dijo a LAM, respecto de las declaraciones de Pampita.

“Las diferencias que pueda tener o no con una actriz van mucho más allá de los diez años que estuvo en pareja conmigo”, aseguró el actor chileno.

“Me parece muy autorreferente creer que tiene que ver con mi historia. No sé, me parece raro, ¿qué querés que te diga?”, preguntó Vicuña molesto. Hasta el momento Natalia Oreiro no habló públicamente del tema.

Pampita, Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña: cómo surge el escándalo

Carolina ‘Pampita’ Ardohain estuvo de panelista invitada en LAM y habló sobre distintos aspectos de su vida. La modelo se refirió a su matrimonio con Roberto García Moritán, su futuro laboral y su amistad con su ex, Benjamín Vicuña.

En medio de la entrevista, Pampita remarcó que hay una actriz con la que no trabajaría nunca y para sorpresa de muchos no hablaba de la ‘China’ Suárez ni de Isabel Macedo.

La conductora explicó los motivos por los que no trabajaría con la actriz enigmática. «Porque no tuvo empatía de mujer a mujer«, sostuvo Carolina en LAM. Tiempo después se supo que esa enigmática mujer sería Natalia Oreiro.