Qué dijo la familia de Marcelo Corazza, el ex Gran Hermano detenido por corrupción de menores

La familia de Marcelo Corazza, el exparticipante de Gran Hermano acusado por corrupción de menores, rompió hoy el silencio. Las declaraciones surgieron en medio de una jornada clave, donde se conocieron nuevos detalles de las conversaciones entre los miembros de la banda que integraría el productor de Telefé.

Justo antes de entrar a su casa, la hermana del primer ganador del reality, conversó con un cronista sobre cómo se sentía. “Estamos destrozados”, aseguró un tanto incómoda ante el canal de noticias C5N.

La mujer logró ser interceptada cuando intentaba entrar a su domicilio del partido de Tigre, en la provincia de Buenos Aires. Tras la breve respuesta, ingresó de inmediato a la propiedad para no dar más declaraciones.

Una horas antes habían trascendido algunos dichos que realizó Corazza tras ser imputado. Esas frases, que formarían parte de la causa judicial que enfrenta por trata de personas, fueron compartidas en el ciclo de espectáculos Intrusos.

“Quiero decir que no tengo nada que ver con esto. Estoy pasando por el peor momento de mi vida. Desconozco a las personas que me nombraron”, habría manifestado. De esta manera se distanció de Andrés Fernando Charpenet (53), Francisco Rolando Angelotti (46) y Raúl Ignacio Mermet (45), también detenidos por la investigación.

“Tengo familia, un sobrino nieto, un ahijado de 13 años y me da asco todo lo que escuché. No puedo creer que puedan llegar a leer todo esto. Nunca en mi vida tuve una relación con un menor de edad. No se me ocurriría, por Dios”, aseguró Corazza.

Novedades del caso Marcelo Corazza

Conforme pasan las horas se van conociendo escabrosos detalles de la causa de corrupción de menores por la cual se encuentra imputado el ex Gran Hermano, Marcelo Corazza. Ahora, se difundieron datos sobre el cruce de llamadas telefónicas entre los miembros de la banda criminal.

“Chiquitín”, “gurisito” y “cachorrito”; de esta manera los involucrados se referían a las víctimas de abuso sexual y corrupción. Las expresiones quedaron plasmadas en el expediente que lleva adelante el juez de instrucción Javier Sánchez Sarmiento.

Las mayores referencias en ese sentido lo fueron por parte de Francisco Angelotti, el principal acusado de la organización que tiene cuatro detenidos.

En las próximas horas Personal de Gendarmería Nacional realizará la extracción de más datos de los distintos aparatos tecnológicos que les secuestraron al productor televisivo y a los demás apresados.