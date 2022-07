El escandaloso video que desató la ruptura entre Pepe Cibrián y Nahuel Lodi

Pepe Cibrián confirmó hace días la separación con su flamante marido Nahuel Lodi. El puntapié del definitivo distanciamiento fue un picante video que publicó América TV donde las imágenes explícitas no dejaron lugar a dudas. «Estoy desbastado», dijo el actor y empresario teatral.

“No hay nada que perdonar, porque el problema no es perdonar, uno puede hacerlo, pero lo más difícil es olvidar. Esa imagen es muy difícil que yo la pueda borrar de mi cabeza”, expresó Cibrián cuando fue consultado por los periodistas de espectáculo.

Lodi, por su parte, fue escueto en su declaración televisiva. Por el momento, no tenía intenciones de hablar abiertamente. Además, quiso aclarar la situación: «dijo que la foto no es actual y que prefería no hablar de esto, porque es una situación compleja y dolorosa«, indicó al respecto el panelista sobre su intercambio con el chico.

Sin embargo, y pese a que la pareja no tenía una relación abierta, las imágenes fueron contundentes y muestran al joven besándose con otra persona en medio de un boliche.

Cibrián reconoció en declaraciones a los medios que Nahuel no es una mala persona: “Él se portó muy bien con mi tía, que cuando la internaron y yo estaba con la obra Drácula, la cuidó muchísimo; no es mala persona, es tonto”.