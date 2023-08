Qué dijo Zaira Nara sobre la enfermedad de Wanda Nara, su hermana

Si bien Wanda Nara permanece en Estambul, Turquía, la empresaria decidió tratar su enfermedad en Argentina con los profesionales de Fundaleu. En ese contexto, su hermana Zaira Nara habló sobre el estado de salud de la esposa de Mauro Icardi, luego de la aparición pública de la modelo en Telefe Noticias, entrevistada por Cristina Pérez y Rodolfo Barili.

En diálogo con «Socios del Espectáculo», de El Trece, Zaira Nara señaló que «Wanda (Nara) es una persona que piensa mucho en nosotros y en estos momentos lo único que importa es que ella esté bien, no cómo nos lo tomamos».

«Somos como un clan, unimos fuerzas para bancarla y yo lo que menos quiero es que ella esté preocupada por cómo nos lo tomamos nosotros» indicó al respecto Zaira Nara.

Finalmente, la modelo contó que «admiro el poder que tiene mi hermana para bancarse un montón de situaciones».

«Me parece que no hay que meter presión» concluyó Zaira Nara sobre la situación de salud que afecta a su hermana, Wanda Nara.

Cómo Wanda Nara le contó a sus hijos sobre su enfermedad

Wanda Nara habló sobre su estado de salud con Cristina Pérez y Rodolfo Barili, en Telefe Noticias, y, si bien evitó hablar sobre el diagnóstico médico que tiene que atender, la conductora reveló cómo fue hablar con sus hijos sobre la situación.

«Siempre soy de hablar con mis hijos, de contarles todo. Creo que tienen la personalidad que tienen porque siempre hablé con ellos. Esto fue un poco duro porque me hacían preguntas y yo no tenía las respuestas, pero también les tenía que decir porque se estaba hablando en todos lados» contó Wanda Nara sobre ese momento tan crítico.

Sin embargo, le hubiese gustado «esperar un poco más» para contarle a sus cinco hijos. «Ellos no me vieron cuando estaba en el hospital, por eso no entendían. Les mostré fotos y cosas para que ellos entiendan la realidad. Son chiquitos pero a la vez entienden» agregó la conductora.