Qué hay de cierto sobre el despido de Ricardo Montaner en «La Voz Argentina 2022»

El ciclo musical «La Voz Argentina 2022» se lleva a diario todas las miradas del público, en Telefe, ya que muchos buscan en esa franja horaria entretenerse y divertirse por las idas y vueltas del jurado.

Lo cierto es que Ricardo Montaner, sus hijos Mau y Ricky, Lali Espósito y Soledad Pastorutti lograron hacer su propio show, mientras se disputan a los participantes que buscan ganar el certamen.

En medio de ese éxito, la información a veces se confunde y se generan comentarios de todo tipo a partir de las bromas que hacen entre ellos durante la emisión.

De hecho, el último martes en medio de un debate de Montaner padre, Lali y Soledad por una de las participantes, una aseveración de él generó alarma y fue levantado por los medios de espectáculos.

«Ya me hablaron de la dirección. Me dijeron que si este año no lo ganaba, ya me despedían«, indicó el artista y generó una ola de rumores.

A eso, se sumó un tuit de Montaner que generó aún más comentarios: «Me acaban de despedir de @LaVozArgentina. Vuelve El PUMA».

Así se generó una bola de nieve que llegó a los medios de comunicación, quienes aseveraban que el coach había sido, efectivamente, despedido del exitoso reality.

Sin embargo, todo fue confusión y más confusión. «No me dan más oportunidades. Gano ‘ La Voz Argentina’ este año o me despiden y tú serías la culpable», fue la frase siguiente del artista en medio de la conversación con la participante, en tono irónico.

Finalmente, todo se aclaró: era una broma del músico y se malinterpretó. Para los fanáticos no hay de qué preocuparse, porque tiene competencia para rato.