John Galliano, ícono de la alta costura, sella acuerdo con Zara: de qué trata la alianza

El desembarco de John Galliano en el universo de Zara marca un cruce que sorprende a la industria de la moda: la alta costura se acerca al fast fashion. El diseñador gibraltareño, selló un acuerdo con la firma del grupo Inditex que promete llevar su estética a una oferta más accesible.

John Galliano vuelve al circuito comercial después de tiempo. Su trabajo en la moda estuvo marcado por el excentricismo y la teatralidad que logró plasmar durante 15 años en Dior (1996-2011). Su abrupta salida después de un conflicto público antisemita lo volcó a alejarse de la escena.

2001. Getty Images.

Fue en 2014 cuando se integró al equipo de Maison Margiela como director creativo donde logró reconstruir su reputación en la industria. Luego de dos años en stand by, su acercamiento a una firma de moda masiva como Zara abre un nuevo capítulo en su carrera.

El gigante textil informó que esta asociación creativa de dos años con John Galliano ya está en marcha. El diseñador gibraltareño reautorizará los archivos de la marca a través de una serie de colecciones de temporada.

2004 Getty Images.

Galliano trabajará directamente con prendas de las pasadas temporadas de Zara, deconstruyéndolas у reconfigurándolas en nuevas expresiones y creaciones estacionales. Guiadas por un proceso de alta costura y una impronta de autor, Zara informó que las colecciones se lanzarán de forma estacional a lo largo de la alianza, a partir de septiembre de 2026.

Tal como recapituló New York Times, Clare Waight Keller, ex directora creativa de Givenchy se convirtió en directora creativa de Uniqlo. Zac Posen, antiguo chico maravilla de la Semana de la Moda de Nueva York, se incorporó a Gap como director creativo. Jonathan Saunders, diseñador de Diane von Furstenberg y de su propia marca, pasó a ser director creativo de & Other Stories, parte de H&M.

Hay una tendencia clara: la migración de la alta costura al fast fashion. Aunque probablemente se trate de una colección con precios más elevados, seguirá estando por debajo de los valores tradicionales del lujo, ampliando así el acceso a diseños de autor.



