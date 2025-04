Quién era Verónica Mestre, la hermana de Jésica Cirio que fue hallada sin vida en su casa

Verónica Mestre tenía 57 años y fue hallada sin vida por su madre en su casa de Lanús. La hermana de Jésica Cirio siempre fue de perfil bajo, mantenía una relación cercana pero fuera del ojo público con la modelo y conductora. La noticia se conoció este viernes 25 de abril y fue revelada por el periodista Diego Suárez en el programa Entrometidos, conducido por Tomás Dente en NET TV.

Quién era la hermana de Jésica Cirio que murió en “circunstancias dudosas”

Verónica Mestre era hija de la madre de Cirio y hermana también de otro joven. Aunque no compartía lazos biológicos con Horacio Cirio, el padre de Jésica, fue considerada parte de la familia. Siempre se mantuvo alejada de los medios y eligió el bajo perfil, a diferencia de su hermana Jésica que siempre se sintió atraída por el mundo del espectáculo.

Según el periodista Diego Suárez, a pesar de que Jésica nunca la mostró públicamente, las hermanas mantenían una relación muy cercana. «Tengo fotos actuales de ellas juntas», aseguró el periodista, desmintiendo rumores de distanciamiento entre ambas. Verónica prefería mantenerse al margen de los conflictos mediáticos y familiares, y llevaba una vida discreta.

El fallecimiento de Mestre está rodeado de misterio. Desde el programa «Entrometidos» sostuvieron que murió “en circunstancias dudosas” y que la familia evita brindar detalles sobre lo ocurrido. Incluso señaló que “llegó al hospital con algo particular en el cuerpo”, y que no se habría realizado velatorio. En medio del silencio, no se descartan hipótesis más complejas, como la posibilidad de un «ajuste de cuentas».

Hoy, la muerte de Verónica deja en evidencia una parte desconocida de la vida de Jésica Cirio: la existencia de un vínculo que la conductora habría querido preservar lejos de la exposición pública.

