Jésica Cirio se encuentra en tratamiento con “psiquiatras y psicólogos” y Sofía Clérici la tildó de “oscura”

Sofía Clerici y Jésica Cirio fueron pareja de Martín Insaurralde quien fue acusado de enriquecimiento ilícito, sin embargo, mientras Clerici atraviesa un buen momento personal, la modelo se encuentra en tratamiento con “psiquiatras y psicólogos”.

Mientras Jesica Cirio se refugia en la terapia y Clerici dispara: “La vida te da lo que merecés”

Después de que su segundo ex marido, Elias Piccirillo, quedó detenido por estafa y armar una causa, Cirio reveló: “Estoy muy revolucionada con todo lo que está pasando. Hoy prefiero no estar expuesta, sufrí mucho el tema mediático, no me hace bien. Quiero cuidar a mi hija y que el tiempo sea para ella”.

“Necesito recomponerme yo y sé que así es mejor. No voy a ningún lado, estoy refugiada en mi familia y amigos. Me ofrecieron algunas cosas laborales, pero prefirió no aceptar hasta estar bien emocionalmente. Estoy con psiquiatras y psicólogos y con mucho cuidado de bienestar personal”, explicó la modelo.

Por su parte, la “acompañante de viajes” -como Clerici se define- apuntó: “Soy muy de la energía, del karma, de la vida (…) La vida te da lo que merece cada uno”. Sin nombrar a Cirio, cargó: “Si sos oscura te pasan cosas oscuras. Yo nunca tuve relación con esa señora, nunca fui amiga ni nada”.

Como si fuera poco, Clerici sostuvo que Cirio no fue víctima de las situaciones que la atraviesan: “!¡Qué víctima por favor!?” y negó conocer a Elías Piccirillo.