Quién es 21 Savage, el rapero británico que estaría saliendo con Victoria Vannucci

Los fanáticos argentinos del rap anglosajón quedaron completamente sorprendido durante la tarde de miércoles, cuando Diego Esteves reveló que Victoria Vannucci está en pareja con el reconocido rapero 21 Savage. Los usuarios no pudieron creer la noticia, al tratarse de dos figuras de mundos completamente distintos. Sin embargo, el músico es desconocido para muchos argentinos quienes no son fans del género.

21 Savage, el rapero inglés con múltiples hits masivos que conquistó el corazón de Victoria Vannucci

Al ser consultada por su supuesto romance con 21 Savage, la exmodelo Victoria Vannucci dejó demostrado que el que calla otorga.

«Hace algunos años, mi hijo me aceptar un acuerdo y me dijo: ‘Mirá mamá yo no quiero saber nada de ver fotos tuyas con nadie y yo voy a ser muy feliz’. Por eso, cuando me preguntan por mi vida privada, yo me rio y digo: ‘tengo un contrato y si digo algo, mi hijo me mata’», contó Vannucci en «A La Tarde».

«Bueno, vos no vas a incumplir ningún acuerdo. Lo va a decir Diego Esteves», propuso la conductora. «Hace un año que Victoria está en pareja con 21 Savage, un raperoque vive en los Estados Unidos», afirmó el periodista.

«Diego, te tengo que ir a buscar a la salida del canal para cagarte a palos», exclamó entre risas la exvedette, haciendo reír al panel y a Mazzocco. «Yo aprendí que una sonrisa es mejor que cualquier sí o cualquier no», sentenció.

Aunque el músico oriundo de Londres no es reconocible para aquellos que no son adeptos al hiphop, es uno de los más exitosos en su género. El catalogo de 21 Savage incluye una larga lista de hits sumamente masivos, como su «featuring» en la canción Rockstar de Post Malone, que acumula más de 3 mil millones de reproducciones.

El artista a colaborado con otros músico sumamente masivos como The Weeknd, Drake, Young Thug, Travis Scott, Tiesto, Doja Cat y muchos otros. Su último disco, American Dream acumuló más de 187 millones de reproducciones en su primer semana de estreno. Además, el artista se encuentra entre los 50 más escuchados a nivel mundial, según Spotify.

Shéyaa Bin Abraham-Joseph, mejor conocido como 21 Savage, es un rapero de 32 años oriundo de Londres, sin embargo, desarrolló la mayoría de su carrera en Estados Unidos, más precisamente en Atlanta. Su primer lanzamiento fue en 2014 y luego lanzó otros 2 mixtapes de forma independiente.

Su gran primer éxito llegó en 2016 cuando lanzó un EP en conjunto con el productor Metro Boomin, que logró llegar al top 25 de los 200 discos más escuchados, según la revista Billboard. Desde entonces su carrera no paró de crecer, llegando a tener 2 hits que llegaron al número uno y 17 canciones que llegaron a los 10 más escuchados.