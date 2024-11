Griselda Siciliani también fue acusada de ser la «tercera en discordia» entre Esteban Lamohe y Julieta Zylberberg 

Griselda Siciliani sigue en el ojo de la tormenta a raíz de las declaraciones que hizo Sabrina Rojas, donde acusa a Luciano Castro de haberle sido infiel cuándo estaba embarazada, con la actriz de Envidiosa. Al escándalo desatado en los últimos días, se sumaron algunos datos que hicieron quedar a Griselda como «roba maridos».

¿Griselda Siciliani fue la tercera en discordia entre Lamothe y su exmujer?

A raíz de todo el escándalo, salieron del «baúl de los recuerdos» algunas notas del año 2017 que ubican a Griselda como «tercera en discordia» entre el actor Esteban Lamothe y Julieta Zylberberg. En ese momento, se dijo que la ruptura se habría producido luego de insistentes rumores que vincularon al actor con Siciliani, quien fuera su coprotagonista en la novela «Educando a Nina».

Por ese entonces, Griselda había finalizado su relación con Adrián Suar y en declaraciones a los medios expresó: «Esteban es más que un compañero, es un amigo».

Cabe destacar que Esteban Lamothe en ese momento negó firmemente que la ruptura de su vínculo con Julieta esté vinculada a una supuesta infidelidad, mientras Griselda Siciliani quién fue tildada de ser la tercera en discordia dijo: «No sabía que se había separado, yo no tengo nada que ver, eso no es cierto, no es cierto», aseguró la actriz. «Es incómodo para nosotros porque nos queremos mucho, porque los tres somos amigos, y por más que sea mentira, es incómodo».

Araceli González apunto contra Griselda Siciliani

Hace unos días, salió a la luz una entrevista que Vero Lozano le había hecho a Araceli González, donde la modelo cuenta sin ningún tipo de filtro, que Adrián y Griselda se engancharon cuando ella estaba intentando una reconciliación con el actor.

Araceli en esa entrevista dijo: «Porque su relación empezó en un momento que yo estaba teniendo un acercamiento con Adrián, entonces sí la conozco», descerrajó Araceli con los ojos inyectados de ira, bronca y enojo. «O sea, vos te estabas tratando de reconciliar… y apareció ella», devolvió Lozano haciéndose un poco la ingenua y otro poco la desentendida.

«Claro, así es, así es», expresó Araceli básicamente la estaba tratando de roba maridos. «Entonces, si nos tenemos que respetar, nos respetamos todos, ¿Okey? Bueno, sí hay que decir… ¡Ya estoy cansada chicos de no hablar! Es que yo soy honesta», sumó.