Quién es Dillom: el rapero que se suma a la Fiesta de la Confluencia 2024

Ayer se dio a conocer la grilla completa de artistas para la Fiesta de la Confluencia 2024 en Neuquén y entre las grandes sorpresas del «line up» se encuentra Dillom: un rapero y cantante argentino que es muy popular por su excéntrica música y su oscuro sentido del humor.

Dillom se presentará en la Fiesta el día 3 del festival (12 de febrero) junto con Airbag, banda de rock que repite su paso por la Confluencia y la banda de cumbia La Delio Valdez. Esta sería la tercera vez en la que el rapero bonaerense visita la ciudad de Neuquén. Tuvo dos shows en la ciudad en el 2022, uno en el Casino Magic en mayo y otro en la Feria del Libro en septiembre.

La celebración se llevará a cabo del 10 al 13 de febrero en la isla 132 y el sector VIP será pago para los no neuquinos. Las entradas por día tienen un costo de 15.000 pesos más costo de servicio y se pueden conseguir en la página oficial de la fiesta.

¿Quién es Dylan Masa? Rapero, empresario y tuitero.

Dylan León Masa, mejor conocido como Dillom, es un rapero, cantante, productor y empresario argentino. A sus 23 años, ya es una de las figuras con mayor peso en la escena urbana argentina, formó su propio sello discográfico «Bohemian Groove» y encabezó los festivales más importantes del país con su «Post Mortem tour».

Dillom tuvo su gran salto a la fama luego de realizar su propia music session con Bizarrap. La canción que tenía al rapero gritando «Eto’ es trap lo tuyo es basura» generó mucho revuelo en las redes por lo excéntricas y bizarras que eran sus letras. El cantante siempre tuvo una gran presencia en Twitter por su oscuro sentido del humor, al punto que muchos lo prefieren en su rol de influencer antes que como músico. El público no se tomó en serio la música de Dylan Masa en un inició sin embargo, la percepción de la audiencia acerca de él cambio cuando sacó su disco Post Mortem.

Post Mortem es un álbum conceptual, donde Dillom se pregunta a si mismo que pasaría si muriera en el mejor momento de su carrera. De este disco se desprendieron algunos de sus grandes éxitos como «Opa», «Pelotuda» y «La Primera». Además, cuenta con una introducción leída por nadie más que Mario Pergolini, el famoso periodista y empresario. En esta introducción titulada «Demian» Pergolini lee un cuento de terror sobre un inestable niño quien en una noche de campamento, poseído por las voces de su cabeza, decide matar a todos sus amigos.

El disco fue muy bien recibido por sus fans y alagado por la calidad de la producción, la temática de terror y sus letras que conminan su particular humor con las trágicas historias de su infancia. Algunas de las historias que relata el cantante van desde su primer corazón roto a la pobreza que sufrió por la adicción de su madre a la cocaína.

Además de producir y escribir su propia música Dillom formó su propio sello discográfico con sus amigos llamado «Bohemian Groove«. En este sello, esta firmados los integrantes de la «R.I.P Gang», un colectivos de artistas del que Dylan forma parte, integrado por Saramalacara, Muere Joven, Odd Mami, entre otros. Así lo cuenta el músico en su canción Coach: «Con la plata me puse una empresa, no me compré un Porsche».

El tour del mencionado disco lo llevó de gira por Argentina, Chile, Perú y hasta España donde tuvo más de 7 fechas agotadas. Algunos de los recitales más importantes de esta gira fueron el Lollapalloza Argentina 2022, el Teatro Vorterix y el Movistar Arena. También pasó por Neuquén en 2 ocasiones, dando un show en el Casino Magic y otro en la Feria del Libro, ambos en 2022.

Además, recibió un gran honor que pocos artistas argentinos han obtenido: fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en junio del año pasado.

Las entradas para el sector VIP para ver a Dillom, Airbag y La Delio Valdez en la Fiesta de la Confluencia ya están disponibles en la página oficial de la Fiesta (https://www.fiestaconfluencia.com.ar/). Tienen un precio de 15.000 pesos más costo de servicio.