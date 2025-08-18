Quién es Erika de Sautu Riestra, la actriz que hace de doctora en la serie de Netflix “En el barro” 

La nueva producción argentina de Netflix, En el barro, ya está disponible en la plataforma y se suma al universo narrativo de El Marginal, el exitoso drama carcelario que se emitió entre 2016 y 2022. En esta oportunidad, además de las protagonistas ya conocidas, aparece un personaje que despertó la atención del público: la doctora Olga Giuliani, interpretada por la actriz argentina Erika de Sautu Riestra.

¿Quién es Erika de Sautu Riestra?

De Sautu Riestra cuenta con una extensa trayectoria en televisión y teatro. Participó en producciones como Convivencia, Sin código y Un gallo para Esculapio. Ahora, su nombre vuelve a cobrar relevancia gracias al estreno del spin-off dirigido por Sebastián Ortega, donde le da vida a una médica esteticista envuelta en un caso judicial.

En la trama de En el barro, la doctora Giuliani es acusada de mala praxis luego de que varios de sus pacientes sufrieran complicaciones graves tras someterse a tratamientos estéticos. Su estilo llamativo —cabello rubio, uñas prolijas y un look que recuerda a las vedettes de los 90— despertó la comparación con la polémica figura de Giselle Rímolo, quien en esa década ganó notoriedad por ofrecer tratamientos estéticos fraudulentos que derivaron en un caso judicial resonante.

Aunque su personaje tiene un rol casi secundario en esta primera temporada, su presencia no pasa desapercibida. Giuliani es una de las cinco presas con las que arranca la historia, viajando en el mismo camión penitenciario que la esposa de Borges. Dentro del penal, la reclusa conocida como “La Zurda” la recluta para realizar retoques estéticos y masajes a las demás internas, transformando el pabellón en una suerte de spa clandestino.

Más allá de la polémica en torno a la inspiración de su papel, Erika de Sautu Riestra es una de las figuras destacadas de En el barro. Su interpretación de Olga Giuliani aporta un matiz particular a la serie y suma un nuevo capítulo en la carrera de la actriz, que sigue afianzándose en el panorama audiovisual argentino.