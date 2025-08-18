El mensaje de Víctor Díaz tras recibir críticas por sus videos: “Trabajaba de sol a sol y nadie me valoraba”

Víctor Díaz, el peón rural despedido de una estancia en San Vicente, Buenos Aires, respondió a las críticas que recibe en redes sociales por dedicarse a generar contenido mientras continúa sin conseguir empleo en el campo.

El mensaje de Víctor Díaz, el peón rural despedido de una estancia, para sus haters

Con más de 900 mil seguidores, Díaz compartió un video en modo selfie mostrando su look y relató cómo enfrenta los comentarios negativos. “La gente me dice: ‘Trabajá, vago, dejá de hacer videos, buscá trabajo’. Pero yo estoy disfrutando. Tengo salud, tengo a la gente que me quiere”, sostuvo.

El peón recordó su pasado en el trabajo rural y expresó que no la pasó bien durante esos años: “Diez años sufrí en el campo, pasé de todo: hambre, trabajaba de sol a sol y nadie me valoraba. Ahora estoy disfrutando, gente, disfrutando mi libertad, disfrutando, buscando para salir adelante”.

Lejos de mostrarse abatido por la situación económica, Díaz enfatizó que prioriza su bienestar y el cariño de sus seres queridos: “Yo no voy a llorar todo el año. Mientras tenga salud, tenga amor de mi mamá y de la gente que me ama, yo voy a seguir tranquilo”.

Finalmente, cerró su mensaje con un tono esperanzador y motivador: “Estoy disfrutando los 10 años que perdí en el campo. Estoy disfrutando. Hay que disfrutar de la vida. Sin plata, pero hay que disfrutar”.

Pasados algunos minutos, Víctor recibió el apoyo de sus seguidores y esperan que pueda conseguir trabajo en algún campo que lo tenga en las condiciones laborales que siempre mereció.

La respuesta judicial del ex patrón de Víctor, el que lo echó de la estancia

“Le voy a explicar qué pasó”, comenzó diciendo Víctor en un video dirigido a sus más de 934 mil seguidores. “Hace un mes y 10 días que me echó mi patrón. Hoy recién me respondió el telegrama y la carta que le mandé después de cinco veces, y ahí negó todo”, afirmó.

Además, reveló que ahora lo acusan de haber dañado la imagen de la empresa al hacer videos en el campo: “Se defiende diciendo que yo hacía videos en su campo, que dejé mal a la empresa porque mostraba el nombre”. Sin embargo, Víctor se defendió: “Yo nunca dije el nombre de la empresa, nunca mostré tampoco. Siempre mostraba a las Chicas Superpoderosas (las vacas)”, relató en referencia a los apodos cariñosos que le daba a los animales con los que trabajaba.

El ex peón insistió en que jamás identificó el establecimiento: “Solo salía un logo en mi campera que decía el nombre del campo, pero yo nunca dije dónde trabajaba”.

El caso de Víctor Díaz es un ejemplo de la lucha por los derechos de los trabajadores rurales. Mientras tanto, el joven sigue promocionando unas remeras con frases propias para poder sostenerse económicamente.