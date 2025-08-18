En las últimas horas, se reveló cuál es el personaje que encarnará la actriz en la segunda temporada de la serie de Netflix. Mirá acá cómo es el polémico papel de la China Suárez.

La China Suárez se suma a «En El Barro»: ¿De qué se trata la nueva serie de Netflix?

El nuevo spin-off de El Marginal arrasa en Netflix. En el barro, la producción dirigida por Sebastián Ortega y protagonizada por Valentina Zenere, se ubica en el top 3 de las series más vistas a nivel mundial.

Se relata la historia de un grupo de mujeres, entre las que se encuentra Gladys «La Borges» Guerrera (Ana Garibaldi), que busca sobrevivir a una de las cárceles de mujeres más peligrosas del país, «La Quebrada».

En esta producción, la viuda de Mario Borges y “las embarradas” protagonizarán enfrentamientos, abusos institucionales y disputas por el poder de la cárcel, ya que su nombre tiene un peso importante dentro de la trama. Además, la serie cuenta con la participación especial de María Becerra y Alejandra la «Locomotora» Oliveras, fallecida hace algunas semanas.

La China Suárez se suma a «En El Barro»: se conoció cuál será el personaje que interpretará

Se confirmó cuál será el papel que interpretará Eugenia «La China» Suárez en la nueva serie En el barro. La producción estrenó su primera temporada el pasado 14 de agosto y es una de las producciones más vistas del mundo.

En la cuenta de Instagram de la serie, se abrió la posibilidad de que los seguidores escriban preguntas sobre la segunda temporada. Un usuario preguntó: «Un poquito de spoiler del personaje de la china Suárez», a lo que respondieron: «Nicole, prostituta vip de clientes millonarios«, junto con una imagen de la actriz en el set de grabación.

Vale aclarar que todavía no está confirmada la fecha de estreno de la segunda temporada. En esta nueva entrega de la serie, también ya es oficial la presencia de L-Gante.