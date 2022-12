Quién es Juanma Rodríguez, el periodista español que quería que Argentina fuera goleada por Croacia

El panelista español Juanma Rodríguez fue el blanco principal de todas las críticas, luego de la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial Qatar 2022. El periodista español había deseado que La Scaloneta sufra una goleada en su partido ante Croacia.

“Lo que espero y deseo es que Croacia les meta cuatro. Es mi deseo. Y si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final, pues que sea Francia la que le meta seis (…) Es lo que a mí me gustaría que pasara. Me parece impresentable porque no se puede defender todo”, había disparado Rodríguez en la previa del partido por semifinales. Las polémicas declaraciones las había hecho en el programa El Chiringuito.

Tras el revuelo que generó- y las burlas que recibió por el triunfo argentino- Rodríguez hizo un descargo en YouTube. De cara a la cámara se justificó y dijo que su intervención fue una «táctica motivacional».

«Gracias a las palabras que dije el otro día en ‘El Chiringuito’, he conseguido que Argentina se venga arriba, que despierte. Ahora queda lo más importante: volveremos a agitar a la Selección Argentina para que el equipo llegue a lograr el principal objetivo», señaló en su defensa.

Quién es Juanma Rodríguez

Juan Manuel Rodríguez es conocido popularmente como Juanma. Es un periodista español que forma parte del programa El Chiringuito de Jugones, un programa de debate televisivo que se caracteriza por las polémicas discusiones que se establecen entre los panelistas en torno al ámbito futbolístico. Actualmente tiene 59 años y ha participado de distintos programas radiales y televisivos en España.