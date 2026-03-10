Quién es la mujer que disparó contra la casa de Rihanna y fue detenida a kilómetros del lugar

Detuvieron a una mujer como la principal sospechosa de un intento de asesinato a la cantante Rihanna, luego de que su mansión en Los Ángeles fuera blanco de varios disparos el pasado domingo.

Susto para Rihanna en Los Ángeles: dispararon contra su casa con la cantante y sus hijos adentro

Según el informe policial, el Departamento de Policía de Los Ángeles identificó a la sospechosa que disparó múltiples tiros en la casa de Rihanna, mientras ella y sus hijos estaban adentro, como Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años.

Efectivos policiales de LAPD se presentaron en la propiedad de la cantante tras recibir denuncias de al menos siete disparos a las 13:15 del domingo. Las primeras investigaciones indican que Ortiz habría estacionado frente a la mansión para efectuar los disparos, para luego escapar con su vehículo a toda velocidad.

El panorama se vio tenso cuando trascendió que tanto la cantante como sus hijos pequeños se encontraban dentro de su hogar al momento en que la joven disparó. Por suerte, nadie resultó herido.

Finalmente, fue encontrada escondiéndose en un centro comercial y posteriormente detenida a unos 12 km de distancia de la propiedad.

Rihanna abandonó Los Ángeles tras el incidente

La cantante barbadense fue vista repleta de valijas y pertenencias en el aeropuerto de Van Nuys, acompañada por sus hijos y guardaespaldas. De esta forma se confirma que abandonó Los Ángeles el lunes por la mañana.