Quién es Laura Zapata, la hermana de Thalía que podría entrar a Gran Hermano 2026

El posible ingreso de Laura Zapata a Gran Hermano: Generación Dorada generó revuelo tanto en Argentina como en México. La actriz, conocida por su fuerte personalidad y su extensa trayectoria en televisión, podría formar parte del intercambio con La casa de los famosos, el reality de Telemundo.

Pero su nombre no solo resuena por su carrera: también por su histórica relación con su hermana, la cantante Thalía, marcada por conflictos que llevan años.

Su presente en La casa de los famosos y la chance de llegar a Telefe

Actualmente, Laura Zapata participa en La casa de los famosos, la versión mexicana del reality que se emite por Telemundo, y que en su sexta temporada reúne a 21 participantes entre actores, influencers y figuras públicas.

En ese contexto, su nombre comenzó a circular como una de las posibles elegidas para viajar a la Argentina en el marco del intercambio con Gran Hermano 2026, que se emite por Telefe.

La historia con Thalía: un conflicto que lleva décadas

Uno de los aspectos que más llama la atención de su figura es su distanciamiento con Thalía, un vínculo atravesado por conflictos personales que se hicieron públicos con el tiempo.

La propia Zapata recordó en distintas entrevistas:

“Desde el secuestro dejamos de hablarnos”.

El hecho al que hace referencia ocurrió en 2002, cuando fue secuestrada junto a su hermana Ernestina Sodi, a la salida de un teatro en México.

Zapata recuperó la libertad tras 18 días de cautiverio, mientras que Sodi permaneció secuestrada durante 45 días. Según su relato, en ese momento hubo diferencias familiares en torno al pago del rescate.

“Me obligó a gestionar mi liberación sin su ayuda”, aseguró la actriz, en referencia a su hermana.

Un posible ingreso que podría reactivar la polémica

De confirmarse su llegada a la casa de Gran Hermano, la presencia de Laura Zapata podría sumar tensión, exposición mediática y nuevas polémicas dentro del reality.

Su historia personal, su carácter frontal y su vínculo con una de las figuras más reconocidas de la música latina convierten su posible participación en uno de los movimientos más esperados del intercambio entre ambos programas.