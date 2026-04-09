Gran Hermano: qué participante de “La casa de los famosos” viajará a Argentina

La placa de nominados de Gran Hermano: Generación Dorada de este miércoles sufrió un cambio de último momento. Santiago del Moro anunció que uno de los participantes abandonará momentáneamente la competencia para formar parte de un intercambio con La casa de los famosos, el reality de Telemundo.

La elegida para viajar a México es Solange Abraham, finalista de Gran Hermano 2011. El intercambio se concretaría este domingo o, a más tardar, el lunes de la próxima semana.

Cómo será el intercambio con La casa de los famosos

El conductor Santiago del Moro le informó a la participante que, además de ser la embajadora oficial de GH Argentina, también tendrá un beneficio clave: saldrá de la placa de nominados.

“La gente de ‘La Casa de los Famosos’ eligió a una jugadora que va a viajar. Es una jugadora que hoy está en placa. Por ende, va a bajar de placa, pero cuando regrese en unos días va a ir a placa directamente. Y esa jugadora es Sol”, anunció.

El intercambio con la casa de Miami tendrá una duración aproximada de 6 a 7 días. “Ese mismo día que vos llegues allá, va a entrar alguien acá”, explicó Del Moro.

Además, destacó el alcance del formato: “Es un programa que se emite en Estados Unidos y gran parte del mundo con muchísimo éxito”.

Quién podría venir de La casa de los famosos a Argentina

Hasta el momento, Telemundo no confirmó qué participante viajará a la Argentina. Sin embargo, ya comenzaron a circular algunos nombres.

Según analistas del reality, la actriz mexicana Laura Zapata sería una de las principales candidatas para ingresar a la casa de Telefe. También se menciona al cantante Luis Coronel, uno de los últimos en sumarse al ciclo.

Por su parte, el conductor mexicano Javier Poza adelantó que este jueves se realizará un dúplex entre ambos realities, donde finalmente se revelará el nombre del participante elegido para el intercambio.