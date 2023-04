Quién es Wali Iturriaga, el humorista creador de «La Jenny» que cayó del escenario en pleno show

El humorista Eduardo «Wali» Iturriaga, conocido por su personaje «La Jenny», sufrió un tremendo accidente en pleno show. El propio artista compartió el terrible momento en su Instagram.

«Ayer en pleno show, casi terminando una función me comencé a sentir mareado, ya desde antes de comenzar me sentía raro, en un momento de interacción con el público subo al escenario, sentí que me bajó de golpe la presión, trate de disimular porque faltaba poco para un cambio de personaje, en ese momento me quedo frío, pierdo la estabilidad y ya no me acuerdo de nada«, comenzó relatando el artista en su red social.

«Me di la cabeza contra el borde del escenario y caí con la espalda y la cabeza al suelo. Gracias a Dios no me pasó nada grave, tengo algunos golpes internos, la cara un poco raspada y el tabique lastimado«, agregó el humorista que posteó también el video.

«Perdí la conciencia y al volver después de unos cuantos minutos quise terminar el show (por decisión mía, se que está mal, pero necesitaba hacerlo) ese día tenía doble función y mi compromiso con cada uno de ustedes es total. Gracias a todos por el cariño, por preocuparse y por el amor que me dan siempre», cerró Wali en su cuenta de Instagram.

Quién es Wali Iturriaga, creador de «La Jenny»

El humorista correntino Eduardo «Wali» Iturriaga pasó de ser un fenómeno en redes sociales a convertirse en el artista más convocante de la temporada en Mar del Plata con su espectáculo «La Jenny».

Nacido y criado con el humor de «Videomatch», Iturriaga tenía hace cuatro años una vida completamente distinta, que giraba alrededor de la cadena de gimnasios de su familia, en la que se dedicaba a ser instructor de crossfit y zumba.

Pero su costado artístico, que hasta ese momento lo había acercado a la música, comenzó a colarse en pequeños sketches de personajes que interpretaba en el contexto de acciones solidarias en barrios humildes o merenderos, hasta que un día, enamorado del ida y vuelta con la gente, no tuvo más ganas de volver al gimnasio.

«De golpe me ofrecieron ir a hacer lo mismo en un boliche y después me empezaron a contratar en festivales», contó.

Así de intempestiva fue la llegada de «Jenny la paraguaya», el personaje de una mujer a veces frontal y otras irritada con un marido sumiso que lo hizo explotar en las redes sociales.