Quién fue el primer eliminado de Gran Hermano “Generación dorada»
Se trata de Gabriel Lucero, el creador de la animación “Gente rota” en Instagram.
La nueva edición de Gran Hermano “Generación dorada” ya tiene su primer participante eliminado. Después de una semana intensa con varias salidas y nuevos ingresos que descolocaron la naturaleza de la casa, el supremo despidió a uno de sus concursantes famosos.
Qué le pasó a Divina Gloria: ¿abandona la casa?
Gabriel Lucero quedó fuera con el 54,8% y así fue la votación
La placa estaba conformada por Yanina Zilli, Gabriel Lucero, Emanuel Di Gioia, Brian Sarmiento y Solange Abraham.
Los primeros participantes en desarmar sus valijas y asegurarse una semana más en la casa más famosa del país fueron los ex hermanitos; Emanuel Di Gioia y Solange Abraham.
El juego comenzó a tensarse cuando el conductor Santiago del Moro le anunció a Brian Sarmiento que la audiencia había decidido bajarlo de la placa, dejando un mano a mano entre la ex vedette Yanina Zilli y el creador de “Gente rota”, Gabriel Lucero.
Finalmente, “el supremo” eliminó a Gabriel Lucero con el 54.8% de los votos, mientras que Yanina se quedó con el 45.2%.
