Escándalo en Gran Hermano: revelaron la millonaria cifra que gana Andrea del Boca

Un nuevo escándalo persigue a la nueva edición de Gran Hermano “Generación dorada” a menos de una semana de su inicio. En esta ocasión, la polémica se debe a la gran diferencia de salarios entre la actriz Andrea del Boca y el resto de los participantes.

El periodista Guido Záffora reveló que Andrea Del Boca habría negociado un contrato millonario con un pago semanal, similar al que tienen los participantes de MasterChef Celebrity.

“Tiene un caché de 6.000.000 de pesos por semana”, contó el panelista en DDM.

Además, habría puesto como condición que su hija Anna Chiara esté integrada en el stream react de Gran Hermano, cosa que la producción hizo posible.

Gran Hermano: dudas sobre la continuidad de Andrea del Boca tras revelarse su sueldo

El escándalo se da porque la cifra que cobra la actriz es 38 veces mayor a la que gana el resto de los participantes, que se lleva un total de 156.000 pesos por semanales.

Ángel de Brito contó este jueves en LAM que la producción puso en duda la continuidad de la actriz en la competencia, afirmando que ella negoció estar en el reality por al menos un mes y que luego evaluaría si se encuentra cómoda.

Uno de los posibles nombres que surgieron si eventualmente ella decide abandonar la competencia fue el de la mediática y ex vedette Graciela Alfano.