Quién reemplazará a Jonatan Viale en LN+, tras su salida de la grilla

La sorpresa tomó al público de LN+ ayer, luego de que se confirmara la salida de Jonatan Viale de la señal, luego de varios idas y vueltas con autoridades del canal, colegas y demandas judiciales de por medio.

Según informó Jorge Rial al respecto, los directivos de LN+ ya no estaban a gusto con el estilo periodístico de Jonatan Viale, que quedaba plasmado en el tenor de sus editoriales, y los rumores desatados sobre su pase a Todo Noticias.

«Fuentes importantes me dicen: ‘se le terminó el contrato y el directorio tomó la resolución de no renovárselo’. Cuando les pregunto el porqué, me responden: ‘Porque no lo querían más’. Drástico» concluyó el conductor de Argenzuela.

Por su parte, Jonatan Viale ya tendría reemplazante, según informó Ángel de Brito este jueves en LAM. Y los nombres que circularon generaron aún más sorpresas entre el público de LN+.

En la próxima temporada, podría ser que Jonatan Viale sea reemplazado por Esteban Trebucq o Viviana Canosa, de acuerdo a la información brindada por De Brito. Sin embargo, el conductor de A24 tendría más posibilidades de ser parte del nuevo esquema de LN+ en ese horario.

Los motivos por los que Jonatan Viale se va de LN+

Tiempo atrás, Jonatan Viale había coqueteado con la posibilidad de pasarse a TN, lo que les habría comunicado a los accionistas de LN+ y que cayó mal.

«Finalmente,TN le dice: ‘Pero nadie te dijo nada, no hay lugar para vos acá’. Y dicen en La Nación que tuvo que volver pidiendo la escupidera» detalló Jorge Rial al respecto.

Se conoce que la relación de Jonatan Viale con las autoridades de LN+ venía en detrimento desde su pelea con Eduardo Feinmann, con quien suspendieron el pase entre programas por el malestar entre ambos conductores.

Y ahora, tras la denuncia de Marcelo Tinelli, los accionistas de LN habrían decidido soltarle la mano.