Jonatan Viale se quedaría afuera de LN+: Los motivos de esa decisión

Jonatan Viale, el popular conductor de LN+, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, luego de haber sido denunciado ante la Justicia por Marcelo Tinelli: sucede que, ahora, el periodista se habría quedado sin aire en el canal donde se desempeña.

La información fue confirmada por Jorge Rial, en el programa radial «Argenzuela», y el motivo de la salida de Jonatan Viale tendría que ver con que los directivos ya no estaban a gusto con su estilo periodístico, el tenor de sus editoriales y los rumores sobre su pase a Todo Noticias – TN.

Según contó Rial, «fuentes importantes me dicen: ‘se le terminó el contrato y el directorio tomó la resolución de no renovárselo’. Cuando les pregunto el porqué, me responden: ‘Porque no lo querían más’. Drástico» concluyó el periodista.

Jonatan Viale había coqueteado con la posibilidad de pasarse a TN, lo que les habría comunicado a los accionistas de LN+ y que cayó mal. «Finalmente, TN le dice: ‘Pero nadie te dijo nada, no hay lugar para vos acá’. Y dicen en La Nación que tuvo que volver pidiendo la escupidera» detalló Rial al respecto.

Se conoce que la relación de Jonatan Viale con las autoridades de LN+ venía en detrimento desde su pelea con Eduardo Feinmann, con quien suspendieron el pase entre programas por el malestar entre ambos conductores. Y ahora, tras la denuncia de Marcelo Tinelli, los accionistas decidieron soltarle la mano.

Mal momento de Jonatan Viale: fue denunciado por Marcelo Tinelli por uno de sus editoriales en LN+

La inesperada denuncia de Marcelo Tinelli contra Jonatan Viale, luego de un polémico editorial que le dedicó el conductor de LN+ a su colega de América, no preocupó al acusado y su respuesta fue con ironía, a pesar de que la demanda le exige la obligación de pagar un monto de 60 millones de pesos.

Según informó el periodista Fede Flowers, Jonatan Viale no se preocupó demasiado por la instancia judicial que tiene por delante, aunque trascendió que no habría posibilidad de mediación entre las partes, por las diferencias entre ellos.

«Estoy juntando guita, ¿tenés unos mangos? Jajaja» respondió Jonatan Viale en la conversación con Flowers. «Estamos haciendo una colecta con Maratea para juntar la guita. Abrazo grande. Sigo Laburando, gracias» concluyó el periodista, sin dar mayores precisiones al respecto.

Según se conoció en las últimas horas, Marcelo Tinelli no tiene intenciones de negociar respecto de sus diferencias con Jonatan Viale, quien lo vinculó con los negocios de Martín Insaurralde en Lomas de Zamora y los escándalos de corrupción.

Es que el conductor del Bailando 2023 no asistió a la instancia de mediación entre las partes que había previsto la Justicia para ambos, por lo que Jonatan Viale deberá enfrentar el millonario juicio.