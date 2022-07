RaroVHS, el canal que salva joyas de la TV argentina y trae recuerdos

Se lo puede encontrar como @RaroVHS en Twitter o sino también en Youtube con un canal bajo el mismo nombre. Se trata de Cristian Sema, un coleccionista de videos en formato VHS, que se dedica a pasarlos a formato digital para traer viejos recuerdos tanto de la televisión argentina como películas históricas, y que habló con En eso estamos de RN RADIO (105.7 en Roca y 90.9 en Neuquén).

«Tengo muchísimos VHS, y hace poco comencé una tarea titánica de armar un catálogo. Debe haber unos 8 mil. A mí siempre me gustó el cine, y mi familia tenía un videoclub, pero de ahí no logré quedarme con ninguno. Siempre fui de alquilar muchas películas, y mucho del cine que me gustaba quizás no estaban en DVD en su momento», comentó Cristian.

«Notaba que había un cierto interés en otros países sobre el VHS, pero acá era como un objeto descartable, obsoleto. Y me fui metiendo a este mundo, porque en Internet tampoco veía mucho contenido al respecto. En 2009 armé un blog», agregó el creador del canal de Youtube que cuenta con más de 70 mil suscriptores.

«Conseguía las tapas, las escaneaba, subía información y luego lo iba llevando a distintas redes sociales. Al principio solo coleccionaba VHS originales, pero me empezó a pasar que llegaban donaciones, regalos. Y empecé a juntar material de televisión que también veía y que los canales -salvo Telefé y el Trece- no cuidaban el archivo», destacó.

Cristian detalló los problemas que suele tener con los derechos de autor de algunos de sus videos: «La televisión tiene menos problema con el copyright que las películas. Si subís una película es ilegal y mucha gente persigue los derechos, en cambio en general por subir publicidades de los 80′ no vas a tener problemas».

«Soy consciente que lo que hago para afuera, como postear cosas o el trabajo de digitalizar los videos, me lleva mucho tiempo. Quizás en unos años esté todo lo que me interesa digitalizado, y me pueda dedicar a disfrutarlo», expresó.

Escuchá la entrevista a Cristian Sema en «En eso estamos» de RN Radio

Sintonizá RN RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.