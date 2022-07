La increíble revelación de Jason Momoa sobre Aquaman que sorprendió a los fanáticos

Los fanáticos del mundo DC Cómics celebraban en redes sociales el sorprendente anuncio que se filtró sobre el próximo estreno de «Aquaman y el reino perdido»: la cinta incluirá a Ben Affleck como Batman nuevamente.

La noticia llegó de la mano de Jason Momoa, el intérprete de Aquaman, quien no pudo resistirse a revelar que no va a ser el único miembro de la Liga de la Justicia presente en esta película. En redes sociales, el actor publicó una foto junto a Affleck con un epígrafe que no dejó dudas: «reunidos».

La novedad hizo hiperventilar a los seguidores de ese universo, ya que Affleck había anunciado tiempo atrás su separación del personaje de Bruno Díaz, colgando oficialmente la capa de Batman.

Si bien se había anticipado su última aparición en la próxima película de Flash, cuyo estreno fue pospuesto para junio de 2023, algo cambió y el actor finalmente se decidió a retornar a las pantallas con el mítico traje.

Al respecto, Affleck había señalado que tuvo «una experiencia realmente mala en ‘Justice League‘ por muchas razones diferentes».

“Sin culpar a nadie, pasaron muchas cosas. Pero realmente lo que era es que yo no era feliz. No me gustaba estar allí. No pensé que fuera interesante. Y luego sucedieron algunas cosas realmente horribles, cosas horribles. Pero, fue entonces cuando pensé, no voy a hacer eso nunca más”, había agregado.

Su regreso en Aquaman 2 se convirtió entonces en una gran sorpresa. Sin embargo, aún está por verse cómo encaja en la próxima secuela del superhéroe de los mares.

La película «Aquaman y el reino perdido» está protagonizada por Jason Momoa como Aquaman, junto a Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison y Nicole Kidman. James Wan dirigió la película basada en un guión de David Leslie Johnson-McGoldrick y Jason Momoa.