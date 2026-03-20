Rating: números arrasadores para la gran final de MasterChef Celebrity

El influencer Ian Lucas se consagró campeón de MasterChef Celebrity, en una noche en la que el programa de Telefe superó los 20 puntos de rating.

El dato llamativo, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, es que en dos minutos Gran Hermano, que comenzó luego de la final de MasterChef, cayó cinco puntos de rating.

La final entre Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet comenzó con 15 puntos de rating pero en 10 minutos ya estaba en 19 y luego de las 22, ya cerca del momento de la consagración superó los 20 puntos, arrasando con sus rivales del aire.

Ian Lucas campeón

El influencer Ian Lucas se convirtió en el campeón de la temporada 2025/2026 de MasterChef Celebrity, superando en la final a Sofía “La Reini” Gonet.

En un final muy emotivo, con números muy altos de rating, Ian Lucas coronó un buen trabajo realizado durante toda la edición del programa.

Ian Lucas, campeón de MasterChef Celebrity

La cocina más famosa del país ya tiene nuevo ganador: Ian Lucas se consagró campeón de MasterChef Celebrity Argentina tras imponerse en la gran final ante Sofía “La Reini” Gonet, en una definición cargada de emoción y alto nivel gastronómico.

La última gala, emitida por Telefe, mantuvo en vilo a la audiencia hasta el final, luego de dos jornadas intensas en las que ambos finalistas debieron demostrar todo su talento con un exigente menú de tres pasos: entrada, plato principal y postre.

Una definición de alto nivel

Ian logró destacarse con una propuesta sólida desde lo técnico y lo conceptual, lo que terminó inclinando la balanza a su favor frente al estilo innovador de “La Reini”, quien también recibió elogios del jurado por su desempeño a lo largo del certamen.

El veredicto estuvo a cargo del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, quienes evaluaron cada detalle de los platos antes de anunciar al ganador.

Emoción y festejo

La definición contó con la presencia de exconcursantes y familiares, lo que le dio un marco aún más emotivo a la consagración. Tras escuchar su nombre, Ian Lucas celebró con emoción el logro que corona meses de esfuerzo dentro de la competencia.

Bajo la conducción de Wanda Nara, la temporada llegó a su fin con una final a la altura de las expectativas, consolidando una vez más el éxito del formato en la televisión argentina.

Además del trofeo, Ian se llevó el premio mayor de 50 millones de pesos, convirtiéndose en el nuevo dueño del delantal dorado y en el gran protagonista de la edición 2025/26.