Ian Lucas se consagró como campeón de MasterChef Celebrity 2026: la millonaria cifra que ganó

Tras meses de competencia, Ian Lucas se consagró como el ganador de la edición 2026 de MasterChef Celebrity Argentina, luego de imponerse en la gran final a Sofía “La Reini” Gonet.

La definición, emitida por Telefe, estuvo marcada por la emoción y el alto nivel de los finalistas, quienes durante seis meses lograron posicionarse como los competidores más sólidos del certamen.

Con su victoria, Ian Lucas se quedó con el trofeo, el equipamiento completo para su cocina y un premio de 50 millones de pesos, una de las cifras más altas entregadas en la historia del programa.

Quién es Ian Lucas

Antes de su paso por la televisión, Ian Lucas ya contaba con una fuerte presencia en redes sociales, donde construyó una comunidad a partir de contenidos de entretenimiento. Además, desarrolló una carrera musical como cantante, ampliando su perfil dentro del mundo digital.

Su participación en MasterChef Celebrity Argentina marcó un punto de inflexión en su carrera, al mostrar una faceta distinta frente al público, vinculada a la cocina y la competencia gastronómica.

Qué cocinó Ian Lucas en la final de Masterchef Celebrity

Para la gran final de Masterchef Celebrity, los participantes debieron preparar un menú especial. Ian Lucas reveló todos los detalles del menú que preparó para esta noche especial: «De entrada va a ser una fainá casera con provolone, morrones asados y anchoas. El plato principal es una milanesa de tomahawk y unos fideos caseros. Y el postre va a ser un arroz con leche, que va a tener muchas cosas mejoradas a nivel Masterchef. Hilo conductor de mi menú es la mesa de mi infancia al nivel Masterchef Celebrity».

El menú de la Reini en la final de Masterchef Celebrity

En el caso de la Reini, reveló: “Quería un menú con identidad argentina, usar ingredientes que nos recuerden sabores de nuestro país. Tenemos de entrada una trucha patagónica curada, con una ensalada que es un mix de verdes con una criolla y una vinagreta. El plato principal son unas vieiras con un puré de humita y mi famoso aceite de chalas reversionado. Y de postre tenemos una brulé de higos, con dulce de leche y base de masa sable”.

Escándalo entre Evangelina Anderson e Ian Lucas: el detonante en Telefe

Tras meses de negar un affaire que ya era un secreto a voces en los pasillos de Telefe, la tensión explotó en vivo durante el programa de Verónica Lozano. Un inesperado «unfollow» del youtuber hacia la modelo fue el detonante de un descargo cargado de reproches, donde Ian Lucas acusó a Evangelina Anderson de no ser frontal y de utilizar la ironía televisiva para ocultar lo que verdaderamente sucedió entre ambos.

La paz se terminó cuando Vicky Braier (Juariu), la especialista en rastrear movimientos digitales, lanzó la bomba al aire: «Ian te dejó de seguir en Instagram«. La reacción de Evangelina, quien intentó «fingir demencia» entre risas y bromas junto a Marixa Balli, no hizo más que echar leña al fuego. Mientras el panel de Cortá por Lozano especulaba con que el gesto del influencer era una simple «llamada de atención», la realidad puertas adentro era mucho más compleja.

Anderson definió a Ian como «un divino» y aseguró no entender el motivo del enojo, pero admitió que tras las grabaciones del reality no volvieron a verse. Sin embargo, la complicidad de sus compañeros de panel y la exposición de los chats grupales de WhatsApp fueron interpretados por el entorno del cantante como una falta de respeto hacia un vínculo que, según fotos filtradas recientemente, habría trascendido lo profesional.