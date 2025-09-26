Recetas: cómo hacer bocaditos de queso y romero en 10 minutos

Si bien en la actualidad el tiempo es escaso por los distintos compromisos que se asumen, generarse un espacio y crear alimentos propios es muy agradable. Los mismos tienen otro sabor porque la persona que los hace los personaliza a gusto y con dedicación, aunque, es preciso decir que, esta receta en particular demanda más reunir los ingredientes que elaborarla.

Se trata de los bocaditos de queso y romero. Es una de esas recetas express que conquistan por su aroma y sabor. Con pocos ingredientes y una cocción rápida, son perfectos para quienes buscan una opción casera sin complicaciones ni ensuciar demasiado.

Bocaditos de queso y romero en 10 minutos

Este snack de queso y romero no solo se resuelve en minutos, sino que, se adapta a cualquier momento del día: es ideal para acompañar mates amargos en la oficina, sumar a una picada de fin de semana o servir como aperitivo en reuniones informales. El toque de romero fresco le da un aroma irresistible. Es clave.

Además, no requieren levadura ni largos tiempos de levado. En apenas 10 minutos de horno, quedan dorados, crujientes por fuera y suaves por dentro, listos para disfrutar al instante o guardar en un frasco para la semana.

Los ingredientes que llevan los bocaditos de queso y romero

Las siguientes cantidades están pensadas para hornear 40 unidades de bocaditos de queso y romero:

Manteca fría: 225 g

fría: 225 g Harina: 225 g

225 g Queso Gruyer rallado: 250 g

Gruyer rallado: 250 g Cayena: ½ cucharada

½ cucharada Romero: 2 cucharadas picadas

2 cucharadas picadas Yema de huevo: 1

de huevo: 1 Agua: 1 cucharada

Recetas: el modo de preparación de los bocados de queso y romero

Engrasar con manteca dos bandejas para el horno.

Colocar harina, manteca, queso y romero picado en una batidora y hacer una masa, agregando agua de ser necesario para unirla.

Extender la masa sobre una superficie enharinada hasta llegar a obtener el grosor de 5 mm.

Recortar figuras en un molde con diferentes formas, tales como, por ejemplo: corazón y estrella con un cortapastas de 6 cm de diámetro.

Colocar los bocados en bandejas.

Cubrirlos con papel film transparente y dejarlas en el frío por 30 minutos, hasta que estén firmes.

Pintarlos con la yema de huevo batida.

Hornearlos en un horno precalentado a 180 °C durante 10 minutos, hasta que estén doradas.

Dejarlos enfriar en las bandejas por otros 10 minutos.

Servirlos calientes, o bien dejarlas enfrían antes de comerlas.

