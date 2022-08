¿Reconciliados? Pepe Cibrián se reencontró con Nahuel Lodi

Una posible reconciliación entre Pepe Cibrián y Nahuel Lodi ya no parece algo descabellado. A un mes del casamiento, la relación había terminado por una supuesta infidelidad por parte del joven hacia el director teatral.

Cibrián y Lodi estuvieron juntos el último fin de semana en Córdoba. Un móvil de Intrusos, el programa de América, registró el reencuentro. El productor teatral ofreció una entrevista y se refirió al tema.

“Hay veces que se generan ciertas polémicas y uno lo que tiene que hacer es callarse y punto, no pasa nada. La gente sabe lo que tiene que saber (…) Acá me piden fotos todo el tiempo como me pedían autógrafos antes. Y eso me llena de alegría”, dijo Cibrián al iniciar la entrevista.

“Hago lo que quiero– continuó Cibrián al ser consultado por una posible reconciliación- Sé muy bien lo que hice. No tengo que responder a nadie de lo que hago en mi vida, pero bueno, la vida dirá, no es grave. Vino de visita, a hablar y charlar, no implica nada. Es eso, una charla, no tengo que explicar a nadie por qué hago las cosas. Es mi vida y no me gusta que se metan”.

En otro tramo de la entrevista habló de Georgina Barbarossa. La actriz había quedado envuelta en una polémica al ausentarse del casamiento siendo la madrina de la boda. A Cibrián lo había enojado que ella hiciera público que desconfiaba de su novio.

“No creo que me vaya a arreglar, porque lo que me hizo fue muy feo y hay cosas que no se perdonan. Eso no se hace públicamente desde el amor, se habla en privado y no exponiéndome a una situación nada agradable, porque ella era mi gran amiga”, expresó.