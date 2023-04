Jey Mammón con Baby Etchecopar: «La denuncia es un disparate, el abuso es mentira»

Después de la entrevista que hizo con Jorge Rial, Jey Mammón volvió a tener una aparición televisiva en el programa de Baby Etchecopar luego de la denuncia de abuso sexual realizada por Lucas Benvenuto.

La nota, para el canal América 24, fue en la casa del exconductor de «La peña de morfi». «Esto es una desgracia para el chico, para Jey, para el canal, para todos», dijo el periodista antes de arrancar la charla.

En la entrevista, Jey Mammón insistió en su inocencia. «Nunca me imaginé que aparecería esto, en absoluto. Por una sencilla razón: porque no lo hice. Ni lo hice, ni lo haría ni lo haré nunca jamás en la vida. Yo nunca lo ví en la televisión decir eso. Hay una causa, que técnicamente vamos a decir no hay una causa. Existió una causa en donde Lucas Benvenuto se presentó y dijo que a sus 14 años estuvo conmigo», expresó.

«Algunos medios replican: ‘Lo drogó’. En la causa dice: ‘No recuerdo si me puso algo en el trago’. Lo cual también es una verdadera atrocidad, pero técnicamente dice eso. ‘Me fui a dormir vestido y al día siguiente amanecí sin ropa, con un rasguñón’. Después habla de un encuentro a sus 14 años. Después habla de otro encuentro a sus 14 años en una fiesta. Y yo quiero contar no mi verdad, sino la verdad«. Yo tengo que decir que es la verdad», continuó.

🗣️ Jey Mammon con Baby Etchecopar: "La denuncia es un disparate"



💬 "Me instigan a que me tire por el balcón"



💬 "De la fiesta no me fui con Lucas".



🗣️ @angeletchecopar

👉 Seguí en #BastaBaby

📺 Miralo en https://t.co/URexNHGBsP pic.twitter.com/H3RONX0Y5Z — A24.com (@A24COM) April 4, 2023

«Yo tengo pruebas. Él cuando presenta la denuncia, no presenta pruebas. Esto también es importante decirlo. Cuando él se presenta en la Justicia, dice ahí que puede presentar pruebas y no las presenta. Y yo tengo manera de demostrar cuando lo conocí», advirtió.

El conductor volvió a decir que él conoció a Benvenuto cuando tenía 16 y no 14. «No tengo dudas. Yo no lo conocí a los 14 años. Sino que nada de lo que dice sucedió a sus 14 años. Y él tiene que demostrar que yo lo conocí a sus 14 años. Yo puedo demostrar que a sus 16 años lo conocí en una fiesta», comentó.

«El registro que yo tengo es el de haber intercambiado una palabra con él como con todos los que fueron. Yo tenía 31, 32 años. En esa fiesta, Lucas fue con dos o tres amigos. Uno de los amigos, que estaba con él, que fue el que me lo presentó esa noche, me escribió estos días y me puso: ‘No puedo creer lo que te está haciendo'», indicó.

🗣️ Jey Mammon a solas con Baby Etchecopar: "No tengo una denuncia por pedofilia"



💬 "No sé si se va a revertir esta imagen monstruosa".



💬 "Lucas no es víctima mía".



🗣️ @angeletchecopar

👉 Seguí en #BastaBaby

📺 Miralo en https://t.co/URexNHGBsP pic.twitter.com/0F90DZXTk8 — A24.com (@A24COM) April 4, 2023

«Yo tuve un vínculo de amor con Lucas, a quien yo conocí a los 16 años. No sé si se inició a sus 16, a sus 17, de verdad lo desconozco«, prosiguió en su relato.

«El abuso no estuvo ni en la fiesta, ni en mi casa ni en ningún otro lugar. Si estuve una semana tirado, no fue por la denuncia en sí. Porque yo tengo clarísimo que la denuncia fue un disparate. Fue por lo que estoy viviendo todos estos días”, aseguró.

🗣️ Jey Mammon mano a mano con Baby Etchecopar



💬 "El abogado me dijo que escriba que Lucas era un mitómano y yo me negué".



💬 "Soy un pelotud@ porque lo cuido y lo cuidé".



🗣️ @angeletchecopar

👉 Seguí en #BastaBaby

📺 Miralo en https://t.co/URexNHGBsP pic.twitter.com/HfeOHR1MLV — A24.com (@A24COM) April 4, 2023