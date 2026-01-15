Graciela Alfano criticó el rating de MasterChef Celebrity y se postuló para conducir el reality

MasterChef Celebrity es el programa más visto de Telefe con una repercusión muy grande en redes sociales y en otros programas de otros canales de aire, sin embargo, para Graciela Alfano, los números de rating son bastante flojos.

La actriz habló en el streaming de la TV Pública sobre la posibilidad de desembarcar como conductora en Telefe.

Graciela Alfano quiere conducir MasterChef: «Yo sé hacer el show»

“Es un rating bajo, yo sé que el año que viene ya Wanda no va a estar. Hay que capturar público, los anunciantes quieren que suban los números más”, afirmó Alfano.

«Creo que va a ir Verónica Lozano en su lugar y me parece fabuloso y, en algún momento, me gustaría a mí conducir MasterChef. A mí me encanta porque yo sé hacer el show», explicó al postularse para estar al frente del reality de cocina.

«Hay personas que necesitan elegir con quiénes trabajar, yo trabajo con el que me pongan. Con quién me pongan yo hago rating, que venga el que quiera, yo este juego lo sé jugar muy bien», concluyó Grace