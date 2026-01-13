Sorpresa en MasterChef Celebrity: quién es la nueva eliminada

La noche de este lunes 12 de enero quedará marcada como una de las más difíciles en lo que va de MasterChef Celebrity. En una gala de eliminación donde la precisión era el único camino a la salvación, los participantes se enfrentaron al reto de replicar una sofisticada torta de chocolate.

Sin embargo, lo que parecía ser un terreno seguro para Emilia Attias, terminó siendo el error técnico que la dejó fuera de las cocinas más famosas del país.

Cómo fue la gala de eliminación de MasterChef Celebrity

La velada comenzó con un giro inesperado cuando Andy Chango se consagró como el mejor de la noche. «Un amo de los tiempos», lo definió Damián Betular tras presentar una réplica perfecta. A él le siguieron La Joaqui, Miguel Ángel Rodríguez y Cachete Sierra, quienes lograron superar la prueba con distintos niveles de dificultad, dejando el destino del programa en manos de un último trío: Marixa Balli, el Turco Husaín y Emilia Attias.

Tras salvar a Marixa, Donato de Santis fue el encargado de dar la noticia definitiva. «El participante que abandona la cocina de Masterchef es… Emilia», anunció el chef italiano, generando un clima de absoluto asombro entre sus compañeros, quienes veían en la actriz a una de las candidatas más fuertes para llegar a la final.

El veredicto del jurado fue unánime: una falla crítica en la temperatura de la preparación hizo que la torta de Attias no alcanzara los estándares exigidos. «Hoy una cuestión de temperatura hizo que esta torta no estuviera a la altura, pero vos sí lo estás», la consoló Donato. Por su parte, Betular y Martitegui destacaron su estilo y la pasión con la que cocina, instándola a no bajar los brazos.

Visiblemente conmovida pero entera, Emilia se sinceró antes de abandonar su estación: «La verdad que no esperaba irme hoy. Es frustrante no poder resolver algo que sabés que te puede salir bien». Sin embargo, la despedida no fue definitiva. El jurado confirmó que esta misma semana comienza el repechaje, otorgándole a la actriz una oportunidad inmediata de pelear por su regreso.

Emilia Attias podría volver en el repechaje

«Seguramente me vean en la semana de repechaje porque no voy a soltar mi lugar tan fácil», sentenció Attias antes de cruzar la puerta de salida. Con su partida, el certamen entra en una fase de alta expectativa, donde los eliminados volverán a encender las hornallas para demostrar que merecen una segunda oportunidad en la competencia más vista de la televisión argentina.