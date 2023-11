Revelan que Jésica Cirio tendría pensado irse del país, cuáles son los motivos

Después de un año escandaloso, Jésica Cirio podría irse del país. La modelo y conductora habría tomado la decisión para empezar de cero al lado de su hija Chloe y su nuevo amor, Elías Piccirillo.

«El año que viene, aparentemente, ella no continúa en ‘La Peña’ y dijeron que se va a ir a vivir un año a Miami. Yo no sé cómo hará con el papá de su hija Martín Insaurralde. No sé por qué se va, pero supongo que querrá estar tranquila«, contó la periodista Laura Ubfal en Intrusos.

Esta noticia también fue confirmada por el periodista Guillermo Barrios de Gossip (Net) informó que Jésica Cirio habría tomado la decisión de mudarse a Miami, buscando un nuevo comienzo y protegiendo a su hija Chloe de las repercusiones del escándalo que la involucra. La mudanza se realizaría en el 2024, acompañada por su nuevo amor, Elías Piccirillo, según Barrios.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jésica Cirio con La Peña de Morfi?

En tanto, Pilar Smith, en desacuerdo con la versión de su compañero de Gossip, planteó dudas sobre el futuro laboral de Cirio: «Yo tengo que va a seguir todo igual, en La Peña de Morfi». Aunque Cirio tiene contrato hasta fin de año con Telefe, la incertidumbre persiste sobre su participación en el ciclo dominguero en el 2024.

Más allá de las especulaciones laborales, lo que realmente preocupa a Jésica Cirio en este momento es el bienestar de su hija Chloe, quien acaba de cumplir seis años.

Con su fiesta de egresados en el horizonte y el fin de un ciclo escolar, Jésica Cirio ve este momento como propicio para realizar un cambio de vida significativo.