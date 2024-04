Revelaron como continúa la pelea entre Luis Majul y Esteban Trebucq y los motivos del cruce

Los periodistas Luis Majul y Esteban Trebucq protagonizaron un fuerte cruce en vivo. El enfrentamiento, que se pudo ver por el canal de Youtube de «El Observador», comenzó cuando Trebucq aseguró que no iba a poder hacer el pase del programa que hacen habitualmente.

«No me hagas caras Majul, me tengo que ir, chau nos vemos mañana» dijo Esteban y prosiguió a revolear los auriculares sobre la mesa. Luego, en LAM contaron los detalles de la pelea y como están en las cosas entre los periodistas.

«Ellos hacen un pase y Trebucq últimamente se va muy apurado o no haciendo el pase porque está con un tema familiar delicado. Y Majul tiene un tema, que todo se le tiene que avisar, él tiene que saber todo», comenzó contando Yanina.

«Majul es insoportable, lo digo, no me importa, hay que avisarle si un día no va a haber pase, todo tiene que ser avisado, hasta que llegás tarde…son un problema los pases. Y hoy Trebucq no hacía el pase y parece que no le avisó» comentó Latorre.

«Entonces cuando Majul entra al estudio, Trebucq le dijo que se estaba yendo, que estaba muy apurado, no le gustó la respuesta de Luis y pegó un portazo. Estaba preocupado por el tema familiar» concluyó la periodista.

Cómo continuó el cruce: «Fingieron demencia»

En el programa de la noche de viernes en LAM el conductor Ángel de Brito le preguntó a Yanina Latorre que pensaba del cruce.

“Qué cínico todo. Hoy lo reté en el pase (a Majul). Me pareció que se sentaron los dos en el videíto que se publicó del programa de ellos, del pase, y se sentaron los dos, ‘ay no, está todo bien’. ¿Querés decir algo?” se refirió Yanina al reencuentro que tuvieron en vivo los periodistas.

En dicho reencuentro, Luis expresó: «Habría que decirles que nosotros somos gente intensa y no hay problema con eso. Todo lo que sucede en el laburo queda en el laburo». Ante esto, Trebucq afirmó que «son los dos calentones» pero que «no pasa nada».

“Fingieron demencia, porque en la puerta de la radio se dijeron de todo. Majul lo corrió, lo fue a buscar a la camioneta, lo increpó porque estuvo mal el pelado” dijo De Brito sobre la pelea.