Esta semana en Gran Hermano: Catalina perdió contra Furia, volvió el teléfono rojo, ingresó Coti y sacudió el juego

La semana en Gran Hermano comenzó luego de la salida de Catalina Gorostidi. La placa en la que se enfrentó con Juliana «Furia» Scaglione fue uno de los momentos más esperados del certamen y rompió récord: más de 9 millones de votos del público.

Las reacciones del público fueron divididas. Por un lado están los «furiosos» que celebran, por otro, aquellos que hicieron tendencia «Gran Armado». Luego, hay una tercera posición entre los que creen que los resultados de la votación son reales y están indignados porque «Furia representa a lo peor de nuestra sociedad».

Sin embargo, antes de que los «hermanitos» terminaran de procesar la salida de la pediatra ingresó para quedarse Coti Romero, una de las favoritas de la edición anterior del certamen. La jugadora no está de visita, sino que podrá quedarse hasta el final del certamen si así lo decide el público.

Si bien la participante ingresó sonriente y saludando, fue notable el desplante que hizo con Juliana.

“Entra, no me mira y no me saluda. Ni me mira a los ojos. Saludó a todos y no me saludó. ¿Por qué traen a estos exGran Hermano? ¿Para qué traen a esta chica que no entiende nada? ¿Esa es la jugada? ¿Que me haga como un desprecio?» se quejó Furia.

La doble de riesgo, ya tiene una estrategia para eliminar a Constanza. «Yo no le dejo que tome nada, ni que pase un buen momento. Ya le dijo ‘traicionera’, se la tiro, que la pase como el ojet* ¿Qué hace acá? ¿Con quién viene a jugar? Que juegue sola. Se ve todo cariño, por eso me encanta donde fue a parar. Al lado de Zoe” le dijo Juliana a Mauro.

Por su parte, Coti ya tiene varias estrategias planeadas. En una charla con el grupo de «Los bros» la participante les explicó que estaba necesitando instalarse en un grupo para realizar varias jugadas que tiene pensadas.

Entre estas se encuentra inventar gritos del afuera y forzar un complot en el grupo de «las vizcachas» para que les anulen sus votos. Para instalarse en dicho grupo, Coti planea apelar a la sensibilidad de Paloma, quien la vio llorando y la consoló.

Sin embargo, Nicolás uno de «los bros» le contó todo a Florencia, su pareja adentro de la casa. Hecho que enojó a sus amigos, Martín y Bautista. «Estamos boicoteando una herramienta que no sé si la vamos a usar ¿Vamos a estar alineados o cada uno hace lo que quiere? Nico, le contaste todo lo que le contaste a Flor se lo está contando a las vizcachas» dijo el jugador uruguayo.

Cómo quedó la placa: Se hizo la fulminante, Emma perdió el liderazgo y sonó el teléfono rojo.

Santiago Del Moro anunció en sus redes sociales que una jugadora había fulminado a un jugador. Así, esa misma noche se supo que Florencia fulminó a Emmanuel. Debido a esto, el participante cordobés perdió el liderazgo de la semana y fue suplantado por Federico «El Manzana».

Aunque el peluquero perdió la chance de subir a alguien a placa y bajar a otro participante, tuvo la suerte de atender el famoso teléfono rojo. Por contestar recibió el super beneficio de tener una cena especial y sumar a dos jugadores a la placa, su elección fue: Paloma y Mauro.

De esta forma la placa quedó conformada por Darío, Emmanuel, Juliana «Furia», Damián, Coti, Paloma y Mauro.

Esta semana la votación será diferente ya que en lugar de votar por quien querés que se vaya de la casa, el voto es positivo, para el jugador que querés que se quede.