Revelaron que Elías Piccirillo, está cerca de recuperar su libertad: el documento que lo certifica 

Elías Piccirillo estaría próximo a recuperar la libertad tras una resolución judicial que le permite presentar pruebas para demostrar su inocencia en la causa que le inició Francisco José Hauque, acusándolo de haberle montado una causa con estupefacientes y armas en su vehículo.

Según lo contado en A la Tarde (América TV), el juez de instrucción había negado esta posibilidad en instancias anteriores. La reciente medida abre la puerta a que fortalezca su defensa y, eventualmente, solicite una revisión de su situación procesal hasta el momento del juicio.

Elías Piccirillo cerca de recuperar su libertad: el documento que lo certifica

«La noticia más esperada por Elías Piccirillo: la causa que tramita su expediente dio luz verde a una serie de trámites que deberán realizarse nuevamente para determinar su situación en la investigación por la que se lo acusa», comenzó dando la noticia Luis Bremer. «Vuelve a foja cero», sumó la conductora.

«Uno de los tres jueces sostiene que el juez de instrucción no tenía la jurisdicción correspondiente. La Justicia hizo lugar al pedido del abogado de Elías Piccirillo y resolvió otorgarle la posibilidad de presentar nuevas pruebas en el marco de la investigación», agregó el periodista. Esta decisión marca un giro importante en la causa, ya que se abre la puerta a que Piccirillo pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa.

Presente en el lugar, el abogado Juan Pablo Merlo explicó el significado de esta nueva medida a favor de Piccirillo: «Es algo muy positivo, porque llegará al juicio en una situación diferente. Una cosa es estar detenido y otra es estar en libertad. Esto le permite presentar pruebas. Fue un buen trabajo del abogado. El juez de instrucción no le había permitido presentar pruebas, y el artículo 18 de la Constitución Nacional establece que todos somos iguales ante la ley y tenemos derecho a aportar pruebas».

«La semana que viene habrá una nueva reconstrucción, y luego de eso, el abogado defensor solicitará la libertad domiciliaria», agregó Bremer. Merlo, por su parte explicó: «Puede ser libertad o domiciliaria. Recuerden el caso de Prandi, que Contardi llegó en libertad».

Qué dijo Jésica Cirio de su nueva vida tras la detención de Elías Piccirillo

Elías Piccirillo fue detenido el 20 de marzo y desde entonces permanece con prisión preventiva en el Penal de Ezeiza por orden del juez Sebastián Casanello. Se lo acusa de haber montado un operativo falso con la complicidad de efectivos policiales y, además, enfrenta un embargo millonario de 100 millones de pesos.

Tras un largo período sin declaraciones, Jésica Cirio se refirió públicamente a la situación de su exmarido. Recordó que en mayo de 2024 habían celebrado su boda civil en el Palacio Duhau de Recoleta y, en diálogo con el programa Intrusos (América TV), expresó: «Estoy mejor, recuperándome, entrenando que es mi terapia».

Respecto a los rumores que la relacionan sentimentalmente con distintas personas, Cirio fue contundente: «Creo que desde hace dos meses tuve seis novios. No chicos, estoy bien y tranquila, tratando de disfrutar el tiempo con mis amigas. Estoy bien sola y tratando de recuperar mi vida de nuevo».

Al hablar de la crianza de Chloe junto a Martín Insaurralde, la conductora destacó que mantienen una relación cordial: «Es el papá de mi nena, cómo no voy a hablar, tengo la mejor, es un excelente papá».

Al referirse a su distanciamiento de los medios y de las redes sociales, la modelo admitió: «Estoy medio desaparecida de todo y por ahora creo que es lo mejor así y trabajando de manera privada».