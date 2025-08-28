Tamara Pettinato habló del polémico video y reveló que entrevistaría a Alberto Fernández en su nuevo programa

Tamara Pettinato recordó el momento en que se conoció su polémico video con el, entonces presidente, Alberto Fernández, explicó que conducirá un nuevo ciclo televisivo cuyo nombre está relacionado directamente con el conflicto y bromeó con que solo entrevistará a los políticos que se “comió”.

Tamara Pettinato en Intrusos: “En la calle, nunca me dijeron nada”

En principio, Tamara Pettinato reveló que a un año del conflicto, aún recibe comentarios desagradables: “Vivo con hate constante, pero leo muy poco. La única manera es no darles bola. En la calle, nunca me dijeron nada, solo cosas lindas”.

“Fue shockeante y raro porque no estaba acostumbrada. Hay hijos de famosos que fueron más expuestos durante toda su vida. Nosotros no, sino que empezamos de grandes a trabajar en los medios. En el momento lo padecí y no me quedó otra que aceptar y vivir con eso”, continuó.

Sobre el nuevo proyecto audiovisual, explicó: “El programa se llama ‘Decime algo lindo’ porque es una frase que me dicen todos los días desde agosto del año pasado hasta hoy, en las redes sociales y es lo que más leí este año. Pasado un tiempo, lo convierto en algo que me sirva a mí”.

🗣️TAMARA PETTINATO EN "INTRUSOS": "VIVO CON HATES PERO LEO MUY POCO", Y DIJO: "VOLVERÍA A ENTREVISTAR A ALBERTO FERNÁNDEZ"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/ibvZHV26kV — América TV (@AmericaTV) August 28, 2025

Por tanto, sostuvo que el ciclo será emitido durante dos meses, en principio: “Entrevisto a los candidatos para estas elecciones”. Al tiempo, afirmó que, en caso de que Alberto Fernández fuera candidato nuevamente, lo entrevistaría, aunque no tiene diálogo con el exmandatario.

“Ese video es de 2022 y no fue en pandemia. No tengo nada que hablar con él. No me interesa hablar sobre mi relación con él. No hubo obsesión, ni nada”, aclaró la mediática. No obstante, una broma la volvió a poner en el foco de atención.

Al ser consultada sobre los funcionarios que le brindarán una nota, “¿Todos los políticos te dieron nota? ¿Hasta los de La Libertad Avanza?”, Tamara ironizó: “No, solo los que me comí”.

NA