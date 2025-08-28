Valentina Zenere contó lo que le daba vergüenza al grabar la serie de Netflix “En el barro” 

Valentina Zenere encarnó a Marina en la serie En el barro (Netflix). Tras el éxito, la artista habló de lo desafiante que eran sus escenas de desnudos y reveló que hizo videos hot para practicar. En otras producciones, ya había realizado este tipo de escenas, sin embargo, para ser la protagonista de la serie que es furor en la plataforma de streaming debió dar un plus.

Qué dijo Valentina Zenere sobre las escenas hot que hizo para la serie de Netflix «En el barro»

“Yo soy muy insegura, tengo unos pares de problemitas de autoestima que estoy trabajando en terapia”, dijo al aire de Nadie dice nada (Luzu).

“Obvio que me recostaba, pero dije ‘yo soy actriz y no me puedo estar preocupando por esto’. Si yo en una escena que estoy desnuda, estoy preocupada por si tengo la panza hinchada o no, cuando mi emoción tiene que estar en otro lado, estoy haciendo mal mi laburo”, sostuvo reflexiva.

En este sentido, destacó el rol de la coordinadora de intimidad. “Yo sé qué parte me da más inseguridad o menos inseguridad, o qué cosa prefiero que no se muestre y ella está ahí y te cuida de eso también”, comentó.

Si bien, señaló que todo el universo de la cárcel era un desafío en sí mismo, reparó en la creación de contenido erótico. “Hacer videitos me recostaba. Mi coach me decía ‘ponete a hacer videos antes del rodaje’. Yo me hacía la repel… porque decía ‘no puedo hacer un video sola en mi casa tipo…’”, recordó.

Consultada acerca de si lo puso en práctica, afirmó: “Sí, todos en los ocultos. Me hackeaban el teléfono… Y le mandaba todo. No saben la cosa que me dio, pero estuvo muy bueno poder hacer algo previo, para no llegar al set en b…”. “También juegan un montón las inseguridades de uno. Hay gente que lo hace con novios o lo que sea y gente que no. Yo había sido de las que nunca”, cerró.

¿Cuál fue la primera escena de sexo de Valentina Zenere?

En Élite, Valentina Zenere interpreta a Isadora, una nueva alumna en la escuela Las Encinas que se sumó en la cuarta temporada y en la quinta fue víctima de una violación grupal, que denunció ante la policía. Por eso su papel resultó tan difícil como doloroso.

“Durante la grabación de la sexta temporada me cargué mucho emocionalmente. Me sentí muy responsable porque me sentí como la cara y la voz de muchas mujeres a las que lamentablemente les pasó algo similar. Por eso me gustó que se abriera un debate y me encantó el final de la quinta temporada, en la cual Isadora fue a declarar”, explicó.

Luego contó lo difícil que le resultó su primera escena de sexo, sobre todo viniendo de grabar “Soy Luna”, la serie juvenil de Disney que apenas tenía besos inocentes. Allí había sido la villana Ámbar Smith. Su debut en la televisión había sido en “Casi Ángeles”, de donde pasó a “Aliados”, dos éxitos juveniles de Cris Morena.

De qué se trata “En el barro”, la serie del universo de “El marginal”

Varias delincuentes cayeron en desgracia por diferentes delitos, entre ellas, Gladys Guerra, la exesposa del recordado líder criminal Borges.

Cuando son trasladadas al penal de La Quebrada, varios autos se aproximan al camión policial con un objetivo: liberar a una de las mujeres, novia de un narcotraficante.

La acción que se produce termina con el vehículo en un río y con un reguero de víctimas. Una de ellas, ligada a una histórica presa de la cárcel.

Gladys rescata a varias de las chicas y, juntas, iniciarán un camino de unión en una de las prisiones de mujeres más peligrosas de la Argentina.

Entre paredes, rejas y negocios turbios el nuevo grupo de “Las embarradas” peleará a sangre y fuego con el resto de las reclusas para poder sobrevivir.