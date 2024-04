Revelaron que Julieta Poggio le pide a las marcas que no contraten a Coty Romero

Las ex «hermanitas» Julieta Poggio y Constanza Romero se enemistaron cuando fueron participantes de Gran Hermano en la edición 2022. Si las jugadoras eran amigas al inicio, todo cambió cuando Coty le hizo la espontánea a Juli y Daniela.

Poggio jamás le perdonó esa traición a Romero y la pelea parece que continúa hasta el día de hoy. Así lo reveló el movilero de LAM Santiago Sposato

«Creo que hay un tema que es muy feo con respecto a Poggio, que es qué está pasando con varias marcas que llaman para trabajar con Coti Romero. Tengo individualizada al menos tres marcas que no las voy a nombras. Julieta les dijo que si trabajaban con Coti, no trabajaban más con ella» contó Sposato.

«Además hay estilistas y maquilladores. Ella mismo pidió esto. No quiere que marcas que trabajan con ella, trabajen con Coti Romero. Eso me parece muy feo. Hay tres marcas de ropa en esto que ya eligieron irse con Coti. Dijo que maquilladores y peinadores no podían compartir artista» informó el periodista.

Hace tan solo dos semanas atrás, Constanza había publicado un Tiktok con la canción de María Becerra «Primer Aviso» que ahora, con la salida de esta nueva información, cobró sentido para sus fanáticos. La letra de la canción dice «Decime qué se siente que me mandes a bajar de todos los festivales, pero me llamen igual».

Sin embargo, Coty cambió «los festivales» por «las marcas», mostrando una clara referencia a su conflicto con Poggio.

Julieta Poggio se refirió a los rumores de romance entre Marcos Ginocchio y la China Suárez

Julieta Poggio se mostró incómoda al ser consultada por el posible romance entre Marcos Ginocchio y la China Suárez. En una nota con LAM, la exparticipante de Gran Hermano reveló si sentiría celos si se confirmara la relación.

«¿Te hizo bien decir que Marculi fue real?», le consultó el notero a Juli, sobre su relación con Marcos. «Tuve que decirlo para cortar con ese ciclo. Solo él y yo sabemos la verdad de lo que pasó», respondió la joven.

Luego le preguntaron por una posible relación entre Marcos y Eugenia pero lo descartó. «Compartieron trabajos juntos y están en la misma agencia. A mí me parece que no», contestó Juli.

«Me parece que no pasa nada (entre ellos) Es lo que la gente piensa. Igual, ya está. Es tema de ellos», agregó y confirmó que de ser así no sentiría celos. «No me pone celosa. Para mí no pasa nada ahí», cerró.