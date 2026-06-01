Ricardo Arjona y una visita secreta a la Patagonia: eligió Bariloche para descansar previo a los Movistar Arena

En el más absoluto secreto, Ricardo Arjona aterrizó este domingo en su jet privado en el aeropuerto de Bariloche con un objetivo claro: buscar la paz de la Patagonia para recargar energías en medio de una seguidilla de conciertos sin precedentes que ya rompió todos los récords de la industria local.

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, el artista eligió el emblemático Hotel Llao Llao para hospedarse durante una estadía relámpago que se extenderá hasta el martes, momento en el que emprenderá el regreso a Buenos Aires.

El refugio en la Patagonia coincide con un anuncio que paralizó a sus fanáticas: debido al furor total y a las 17 funciones previas completamente agotadas, el músico sumó un nuevo show en el Movistar Arena, alcanzando la escalofriante cifra de 18 estadios en la misma gira.

Cómo y cuándo comprar la nueva entrada para ver a Arjona

Con las tres fechas de julio (1, 2 y 5) con el cartel de sold out colgado en cuestión de horas, la productora habilitó una última oportunidad para verlo en vivo dentro del tour «Lo Que El Seco No Dijo».

Día y hora de venta: las entradas salieron a la venta este jueves 28 de mayo a las 13:00 horas .

las entradas salieron a la venta este . Canal oficial: la compra se gestiona únicamente a través de la página web oficial del Movistar Arena.

Los secretos de la producción más ambiciosa de su carrera

El tour, que se inició el pasado 30 de enero de 2026 en Chicago y ya recorrió más de 35 ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica, desembarcó en el país con una estructura nunca antes vista para el músico.

Cada noche en Villa Crespo se plantea como una experiencia sensorial que repasa sus 40 años de trayectoria, alternando sus clásicos indestructibles con las canciones de su flamante álbum Seco. La puesta en escena destaca por una escenografía monumental de tinte teatral, un diseño de luces de nivel internacional y una acústica especialmente calibrada para que el estadio se sienta como un espacio íntimo.

Tras su histórica residencia de 23 noches en su Guatemala natal a fines de 2025, el idilio de Arjona con la Argentina escribe un capítulo dorado que, esta semana, tiene aroma a chocolate y lagos patagónicos.