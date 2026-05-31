«Sí, quiero» en secreto: Dua Lipa se casó en Londres con el candidato a James Bond y prepara una boda salvaje en Italia

El secreto mejor guardado del pop mundial salió a la luz. Dua Lipa y Callum Turner ya son oficialmente marido y mujer. La cantante británica de 29 años y el prestigioso actor de 35 (el nombre que suena con más fuerza en Hollywood para heredar el traje de James Bond) se casaron en el Old Marylebone Town Hall de Londres en una ceremonia civil ultra secreta y descontracturada.

Lejos de los flashes y las alfombras rojas a las que están acostumbrados, la pareja optó por un festejo bohemio: asistieron apenas ocho invitados entre familiares directos y amigos íntimos. Tras una lluvia de confeti en las escaleras del registro civil, los recién casados se retiraron del lugar de la mano a bordo de un clásico taxi negro londinense.

Sin embargo, este trámite legal es solo el prólogo de una celebración descomunal que ya paraliza a la alta sociedad europea.

Un escenario con historia y alma de ‘rock and roll’: así es el lugar donde Dua Lipa y Callum Turner se casaron

La elección del mítico ayuntamiento de Westminster no fue una casualidad. Ese registro civil es un templo de culto para la historia de la música, el refugio favorito de las leyendas británicas para casarse en secreto:

Sir Paul McCartney: eligió este lugar en dos oportunidades; primero para su boda con Linda en 1969 y luego para su enlace con Nancy Shevell en 2011.

eligió este lugar en dos oportunidades; primero para su boda con Linda en 1969 y luego para su enlace con Nancy Shevell en 2011. Liam Gallagher: el líder de Oasis convirtió el edificio en una tradición propia, casándose allí con Patsy Kensit (1997) y con Nicole Appleton (2008).

el líder de Oasis convirtió el edificio en una tradición propia, casándose allí con Patsy Kensit (1997) y con Nicole Appleton (2008). Charli XCX: la estrella pop y amiga íntima de Dua Lipa utilizó exactamente la misma estrategia el año pasado antes de su fiesta principal.

Los detalles de la megafiesta de lujo en Palermo, Italia

Tras firmar el acta en el Reino Unido, la pareja ya armó las valijas para instalarse en la idílica isla de Sicilia, Italia, donde se llevará a cabo un fastuoso evento de tres días consecutivos. Para esta segunda boda, los novios no repararon en gastos:

Invitados VIP: ya están confirmadas figuras de la primera línea de la música internacional como las cantantes Charli XCX y Tove Lo .

ya están confirmadas figuras de la primera línea de la música internacional como las cantantes y . Show de leyenda: los rumores en los círculos de la alta sociedad británica aseguran que Sir Elton John brindará un show exclusivo en vivo para los novios, devolviendo el gesto tras el éxito mundial que cosechó con Dua Lipa en el hit Cold Heart.

los rumores en los círculos de la alta sociedad británica aseguran que brindará un show exclusivo en vivo para los novios, devolviendo el gesto tras el éxito mundial que cosechó con Dua Lipa en el hit Cold Heart. Alta costura exclusiva: el diseñador estrella Simon Porte Jacquemus, amigo íntimo de la artista, le diseñó un vestido de novia completamente personalizado para las jornadas en el Mediterráneo.

Esta boda es la coronación de una historia de amor que comenzó a fines de 2023. El actor le pidió compromiso un año después, diseñando el anillo en absoluta confidencialidad con la ayuda de Rina, la hermana de la cantante.

La pareja debió postergar el casamiento debido a las exigentes agendas de ambos, especialmente tras el arrollador Radical Optimism Tour de Dua Lipa, una gira mundial de 81 conciertos con la que recaudó más de 100 millones de libras.

«Nunca fui alguien que soñara con qué tipo de novia sería. De repente me encuentro diciendo: ‘¡Oh!, ¿qué me pondré?’. Esta decisión de envejecer juntos es un sentimiento realmente especial», había confesado la diva del pop en una íntima entrevista previa con la revista Vogue. Ahora, con los escenarios en pausa, el descanso comenzó con una alianza en la mano.