«Elijo creer»: el detalle en la habitación de Leo Messi en Estados Unidos que desató la locura de los hinchas

La fiebre mundialista ya se siente y la Scaloneta completó su desembarco en el búnker definitivo. Lionel Messi y Rodrigo De Paul fueron los últimos en sumarse a la concentración argentina en el Hotel Origin de Kansas, tras arribar en un vuelo chárter privado desde Fort Lauderdale.

Sin embargo, lo que parecía un arribo de rutina se transformó en un fenómeno viral en las redes sociales por un detalle místico que los fanáticos no dejaron pasar.

La locura se desató cuando se filtró una imagen de la puerta de la habitación del astro rosarino: le asignaron el cuarto 202.

De inmediato, los hinchas reactivaron las teorías del «elijo creer», comparándolo con lo ocurrido en el Mundial de Qatar cuando Leo durmió en la habitación 201 (cuya suma daba 3, la tercera estrella que finalmente se consiguió). Ahora, la matemática en la puerta de Kansas da exactamente cuatro, el próximo gran objetivo de la Albiceleste.

Mate, truco y la «soledad» elegida del capitán: quiénes rodean a Leo Messi en el hotel de la selección

Fiel a la costumbre que adoptó desde el retiro de su histórico ladero, Sergio «Kun» Agüero, Messi volverá a concentrar solo en la intimidad de su cuarto. Sin embargo, la habitación 202 promete ser el epicentro de las clásicas rondas de mate y las picantes partidas de truco del plantel.

Para mantener el núcleo duro del grupo unido, el cuerpo técnico diseñó una distribución estratégica: en la habitación contigua (la 203) se instalaron sus dos máximos laderos, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, el flamante refuerzo de River Plate que ya palpita lo que será su última excursión oficial con la camiseta celeste y blanca.

El camino de Argentina en el Mundial 2026

El búnker ya está completo y el preparador físico Luis Martín ordenó la primera sesión de entrenamientos en el predio del Sporting Kansas City de la MLS. Para que los lectores agenden y organicen los horarios de los partidos, el cronograma de la Selección quedó definido de la siguiente manera:

Los amistosos previos de preparación:

Sábado 6 de junio: Argentina vs. Honduras (En Texas, estadio Kyle Field, para 102.000 personas).

Argentina vs. Honduras (En Texas, estadio Kyle Field, para 102.000 personas). Martes 9 de junio: Argentina vs. Islandia (En Alabama, estadio Jordan-Hare).

Fixture oficial – Grupo J (Hora Argentina):

Debut: Martes 16 de junio a las 22:00 vs. Argelia (En el Arrowhead Stadium de Kansas).

Martes 16 de junio a las vs. (En el Arrowhead Stadium de Kansas). Fecha 2: Lunes 22 de junio a las 14:00 vs. Austria (En el Dallas Stadium).

Lunes 22 de junio a las vs. (En el Dallas Stadium). Cierre: Sábado 27 de junio a las 23:00 vs. Jordania (En Dallas, Texas).

Según el reglamento oficial de la FIFA, Lionel Scaloni tendrá tiempo límite hasta el 15 de junio (el día previo al debut ante Argelia) para realizar cualquier modificación por lesión en la lista definitiva de 26 convocados.