Ricardo Canaletti se retiró de un programa en vivo luego de discutir con Esteban Trebucq

Esta mañana Carmen Barbieri invitó al periodista y conductor Esteban Trebucq a su programa «Mañanisima» para conversar acerca del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictaminado por el presidente Javier Milei. Fue en este contexto en el que Ricardo Canaletti, periodista experto en policiales que forma parte del programa, tuvo una discusión que escaló hasta que dejó el estudio diciendo «sos un boludo».

La discusión se centró alrededor de la constitucionalidad del DNU que anunció Javier Milei. «Casi el 56% de los argentinos votaron por reformas de este tipo. Milei es más liberal que los liberales. El tema es la forma. Bueno, es una herramienta que impone la Constitución.» afirmó Trebucq.

«Creo que la idea tuya está clara y comparto que hay políticas que podrían ser beneficiosas, y están incluidas en este DNU, pero las formas son importantes, para algo hay una Constitución. Este DNU no cumpliría» contestó Canaletti por lo que Esteban dijo: «Si vos no sabes preguntémosle a los jueces.»

«Me estás un poquito menospreciando, porque soy periodista y estoy dando mi opinión.» respondió enojado el periodista de policiales. «Vos dijiste ‘yo no sé’. Entonces, perfecto, preguntémosle a los jueces.» contestó Trebucq.

En ese momento la situación comenzó a escalar: «No me des una respuesta de cafetín. Yo te digo que es inconstitucional. ¡Está claro! Y yo no estoy hablando con vos, estoy hablando con el público. Tu participación es para esclarecer, no para decir ocurrencias y querer quedar mejor que el otro.» afirmó Ricardo. En ese momento la conversación se convirtió en un ida y vuelta donde ambos le pedía al otro que explicara como es el mecanismo del D.N.U en el congreso. Barbieri, conductora del programa, interfirió pidiendo que no se enojaran pero la discusión continuó escalando hasta que Ricardo se levanto y se fue.

«Andate ahí, ahí… Sos un maleducado. Con razón venís de donde venís. ¡Tomatelá! ¿Quién carajo sos? ¡Boludo!» exclamó el periodista mientras se retiraba.

El descargo de Canaletti luego de la pelea

Luego de unos momentos el periodista y abogado volvió a la mesa del programa «Mañanisima». «¿Que pasó?¿No te cae bien el muchacho?¿O no es personal?» le preguntó Barbieri.

«El periodista no puede hacer periodismo de periodista, vamos a empezar por ahí.» comenzó respondiendo el Ricardo Canaletti. «Nuestro objetivo no es este pibe, no es el ´dolape´ este. Nuestro objetivo es usted que está ahí” continuó Canaletti mientras señalaba a cámara.

“Por eso, tenemos que esclarecerle, en la medida de lo posible, a usted. El DNU se hace en cuestiones extraordinarias, súbitas, donde hay emergencia constitucional. Es un decreto de necesidad y urgencia. En este caso no se dan estas condiciones, más allá de que el contenido del DNU uno lo pueda compartir mucho”, aclaró y luego finalizó: «¿Qué tendría que haber hecho? Mandar ley por ley y se acabó el partido”.