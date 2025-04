Ricardo Caruso Lombardi opinó del GagoGate en medio del debate de la Legislatura Porteña 

En el marco del debate televisado por las elecciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ricardo Caruso Lombardi, candidato a legislador por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), captó la atención de todos al lanzar una filosa referencia al reciente despido de Fernando Gago como técnico de Boca Juniors. Con su estilo directo y sin filtros, el reconocido director técnico y periodista deportivo comparó la exigencia de resultados en el fútbol con la política, generando revuelo en las redes sociales.

Durante su presentación en el debate, Caruso no dudó en marcar su impronta. “Soy Ricardo Caruso Lombardi, director técnico de fútbol, periodista deportivo, jugador y, sobre todo, ciudadano. Los políticos no tienen ni idea de lo que es ser ciudadano”, afirmó, destacando su conexión con la gente de la calle. Luego, en una analogía que se volvió viral, señaló: “Acá se maneja todo con resultados, sino preguntale a Gago que por un partido se tuvo que ir. El fútbol es como la política: tenés que tener resultados. Si hablás mucho y no hacés nada, no sirve”.

La mención al “GagoGate” —como se conoce a la sorpresiva salida de Gago tras una derrota de Boca— no pasó desapercibida. Caruso aprovechó el ejemplo para subrayar que, al igual que en el fútbol, los ciudadanos esperan acciones concretas de sus representantes. “La gente tiene para elegir, hay diecisiete caras nuevas. No son siempre los mismos. Ahora es tiempo de cambio”, enfatizó, pidiendo el voto para “hacer” y no solo “hablar”.

El exentrenador, que incursiona por primera vez en la política de la mano del MID liderado por Oscar Zago, se mostró confiado en su capacidad para conectar con los porteños. “Conozco la calle, voy a todos lados y sé lo que la gente necesita”, aseguró, criticando a aquellos políticos que, según él, desaprovecharon oportunidades para generar cambios reales.

A menos de un mes de las elecciones del 18 de mayo, cuando se renovarán 30 bancas en la Legislatura porteña, Caruso se posiciona como una de las sorpresas de la contienda electoral.