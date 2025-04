Qué dijo El Villano sobre Catalina Gorostidi tras revelar recientemente su diagnóstico de HIV 

El cantante de cumbia Jonathan Müller, más conocido como “El Villano” reveló recientemente que vive con VIH y a las horas, Catalina Gorostidi sostuvo que nunca tuvo un vínculo amoroso con él, a lo que el intérprete, ésta tarde añadió: “Se enojó porque ella tenía intenciones conmigo y le dije que tengo a mi compañera”.

¿Qué pasó entre Catalina Gorostidi y El Villano?

En principio, el músico explicó que cuando salieron los rumores de una relación, “estaba con mi compañera, full fanáticos de todo lo que es Gran Hermano, sacamos una canción con ella, hicimos el videoclip (…). Después de que bailamos en la -fiesta- Bresh, parecía que ella tenía onda conmigo, pero no directamente, sino que iba a algunos programas y hablaba de mi”.

Asimismo, el cumbiero remarcó que las habladurías nacieron a partir de un corto musical: “Para filmar tomas para el video, cuando ella entró a la casa, yo iba a la tribuna de Gran Hermano, aparecía ella en la tele y yo le daba besos, pero era todo marketing. Entiendo que ella está enojada, le mando un beso a Cata porque para mí es una divina”.

Sin embargo, culpó a la influencer por posibles cruces: “Se enojó porque cuando salió de la casa, ella tenía una intención conmigo y yo le decía que tengo a mi compañera y estoy en otra”.

En cuanto al comunicado de la ex Gran Hermano, el intérprete respondió: “Entendí el mensaje porque realmente fue lo que pasó, no nos dimos ni un beso. Estuvimos bailando y no nos dimos ni un beso. La entiendo porque yo hubiera dicho lo mismo porque fue la verdad”.