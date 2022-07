Ricardo Montaner lloró al escuchar “Índigo” en La Voz Argentina: “La estoy extrañando mucho”

Ricardo Montaner se emocionó al escuchar «Índigo», la canción que su hija Evaluna y su yerno, Camilo, crearon para anunciar la llegada de su nieta. Ocurrió durante una «batalla» en La Voz Argentina.

Al escuchar el tema musical que interpretaron los participantes Valentina, Emilia y Nicolás, Montaner comenzó a lagrimear y sacó su celular para grabar el momento. La misma reacción había tenido durante los ensayos musicales.

“Qué responsabilidad cantar Índigo frente al abuelo”, dijo Marley para darle pie a Montaner. “Es muy emocionante para mí. En el ensayo me pasó también. No puedo, es algo como muy fuerte…Porque esta es la etapa más maravillosa del ser humano, cuando llegas a esta altura y tienes la oportunidad de continuar tu vida a través de tus nietos. A todos los abuelos que nos están viendo, entiendo perfectamente que se pueden emocionar cada vez que ven a sus nietitos (…) En el caso mío, yo soy muy llorón. Pero aquí ya es demasiado, aquí no puedo ocultarlo”.

“La historia a nosotros nos ha tocado muy de cerca, porque no fue un nacimiento normal en el que van a una clínica. Fue en casa y con todos alrededor de Eva y de Cami. Entonces, es como que la tuvimos todos. Y escucharlos, para mí es como una emoción enorme, porque están muy de cerca. Y como los extraño tanto, porque se me fueron a España, la siento especialmente”, expresó Montaner. La emoción también se extendió a todo el jurado.

Llegado el momento, Montaner optó por continuar trabajando en el certamen con las hermanas Valentina y Emilia.