¡Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich separados!: el importante motivo

El amor entre el ex funcionario Roberto García Moritán y la modelo Priscila Crivocapich se terminó tras seis meses de relación y rumores de un futuro casamiento entre ellos.

En Infama (América TV), el periodista Oliver Quiroz contó que el motivo principal que llevó a la pareja a su fin fue la diferencia en sus proyectos de vida en cuanto a la paternidad.

«Me dicen que Priscila tenía muchas ganas de ser madre, de tener un hijo y él, lamentablemente, no, porque ya tiene tres: tiene dos con Milagros (Brito) y uno con Pampita. Ese fue el motivo, terminaron en buenos términos«, informó.

La negativa de parte del ex funcionario habría sido lo suficiente para que la relación no avanzara teniendo en cuenta el “reloj biológico” con el que corren las mujeres que buscan ser madres.

Ángel de Brito instaló versiones de un romance entre Moritán y Gisela Dulko

Sin embargo, otra de las versiones señalan que el ex marido de Pampita ya se encuentra transitando el inicio de una nueva relación con la ex tenista Gisela Dulko, quien fue pareja del entrenador Fernando Gago con quien tuvo tres hijos.

“Moritán y Dulko iniciando romance”, dijo Ángel de Brito en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas negó o afirmó el vínculo, pero trascendió que la deportista es “amiga íntima” de la ex esposa de Moritán, Milagros Brito.