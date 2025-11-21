Roberto García Moritán defendió a Benjamín Vicuña de los dichos de la China Suárez

En medio de la tensa relación entre Benjamín Vicuña y la China Suárez por la escolaridad de sus hijos pequeños, Amancio y Magnolia, el actor chileno recibió una inesperada defensa de parte de Roberto García Moritán.

El ex marido de Pampita, quien es parte de la compleja dinámica de “familia ensamblada” con Vicuña, fue abordado este jueves por un móvil del programa Sálvese Quien Pueda (SQP) y no dudó en compartir su opinión sobre el chileno frente a la ola de críticas que recibió tras el escandaloso posteo de la China Suárez.

Moritán sorprendió al defender a Benjamín Vicuña tras las críticas: “Es un tipazo”

“Es un gran padre y un tipazo. Yo estoy en otra cosa, no consumo demasiado. Me meto más en otras cuestiones, pero lo que te puedo decir es lo que viví: me parece un gran tipo y un gran padre”, declaró el ex funcionario. Al parecer, el comentario fue una respuesta directa al reciente conflicto con la China Suárez.

Moritán reflexionó sobre las críticas que el actor recibe constantemente debido a su alta exposición mediática, reflejándose en su situación como político y ex pareja de una de las modelos más importantes del país: “Es un poco el costo de la popularidad. Cuando sos una persona pública te sometes a esto”.

Y agregó: “Cuando uno sabe leer el trasfondo, se terminan aprendiendo cosas. A mí en su momento me sirvió para entender que exponer las cosas tiene sus riesgos”.

Las declaraciones de Moritán demuestran la buena relación que existe con el padre de los hijos mayores de Pampita, priorizando el vínculo familiar por sobre la exposición mediática.

La China Suárez habría fulminado a Benjamín Vicuña

Según contó la panelista Majo Martino, la actriz no habría tenido las mejores palabras para referirse a su ex pareja y padre de sus dos hijos, durante su mano a mano con Moria Casán. Sin embargo, fue una decisión del canal no emitir ni la pregunta de la conductora, ni la respuesta de la actriz.

“Entrevista Moria Casan y China Suárez, en un momento de la entrevista Moria le pregunta a la China ‘Así que vos dijiste que Benjamín Vicuña es un rata?’. Y la China empezó a despacharse con todo”, contó Martino.

«La pregunta y la respuesta no aparecieron en la entrevista», cerró.

Con información de Noticias Argentinas