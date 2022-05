Rocío Marengo hizo un triste anuncio: “No hay bebé en camino»

Rocío Marengo anunció que- por el momento- no será madre.

«No hay bebé en camino«, anunció ayer Rocío Marengo, al dar a conocer la noticia en sus redes sociales. «Ay no sé como contarles, ¿Cómo decirles? ¿Qué palabras usar? Bueno, prefiero enfrentar la situación y contarlo yo por única vez. No hay bebé en camino», detalló la modelo mediante una historia en su cuenta de Instagram. En su momento había comenzado un tratamiento de fertilidad para ser madre.

“Me sentí súper querida, cuidada y contenida”, aseguró al agradecer el cariño y apoyo recibido desde el momento en que compartió su decisión. “Todos los que fueron parte de este pedacito del camino los volvería a elegir 1000 veces más”, agregó la mediática.

Marengo también habló acerca de la lucha que significa ser madre. “Fue hermoso saber que somos muchas las chicas que queremos ser mamás y que cuando con los procedimientos naturales no logramos nuestro objetivo, recurrimos a la ciencia para cumplir nuestro deseo (…) El camino muchas veces es largo… no hay que bajar los brazos”, añadió en su mensaje.

“Puse mi cuerpo, mente y corazón. Estoy triste, pero fui muy feliz intentando y luchando por mi deseo. Todo mi amor para ustedes”, cerró Marengo que actualmente está en pareja con Eduardo Fort.