Rocío Robles habló de su relación con Adrián Suar: «No hablemos de fechas que no le conviene a nadie»

La modelo, periodista y actriz Rocío Robles es una de las figuras del momento luego de que se conociera su relación con Adrián Suar, aunque sostuvo que no está “de novia” con él, pero sí se divierten juntos. ¿Qué más dijo en Intrusos?

Rocío Robles habló de su relación con Adrián Suar: «No hablemos de fechas…»

Frente al pedido de no poner etiquetas a la relación, la influencer Rocío Robles bromeó respecto al tiempo que llevan en pareja con Adrián Suar. “No hablemos de fechas que no le conviene a nadie, no hay título. Lo que tengo para decir de él es lo que ya dije. Lo quiero mucho, nos divertimos mucho, es una persona muy empática ante todo”.

“Tengo 32 años, estoy enfocada en mi trabajo, no estoy de novia y el tiempo dirá. No tengo expectativas de nada. No conduce a nada, con las cosas que pasan en el país, ver con quién se sale o no. Salimos a comer y la pasamos bien, estoy acá y doy la cara”, continuó Robles.

“Somos los dos grandes. Nada se va a enfriar ni calentar. Lo importante es el espíritu joven”, añadió la periodista respecto a la diferencia de edad, al tiempo que no se mostró molesta por los dichos de Suar: “Dijo la verdad. No somos novios. No me molesta. No hay nada más para decir, uno no puede inventarse un vínculo, ya bastante que se sabe esto”.

Asimismo, desmintió: “No es verdad que alguien me alquila un depto. Ya hubiera querido. Vivo en la casa de mi mejor amigo, puedo dar nombre y apellido. Con lo caro que están las cosas”. Por último, negó conocer a Margarita, hija del productor y Griselda Siciliani: “Todavía no nos conocemos nosotros y voy a conocer a la hija. Si Dios quiere sí, si no, no”.

NA